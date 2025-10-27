Rewanżowe mecze półfinałowe Ligi Narodów kobiet. Gdzie obejrzeć? Transmisja TV i stream online

Już we wtorek, 28 października, rozegrane zostaną rewanżowe spotkania półfinałowe Ligi Narodów kobiet. Kto awansuje do finału? Gdzie obejrzeć półfinałowe rewanże Ligi Narodów kobiet? Transmisja w Polsacie Sport 3, Polsacie Sport Extra 1 oraz na platformie Polsat Box Go.

Dwie drużyny piłkarek świętujące sukcesy na boisku.
fot: PAP
Piłkarki reprezentacji Niemiec (po lewej) oraz reprezentacji Hiszpanii (po prawej)

Pierwsze mecze tej fazy odbyły się w piątek, 24 października. W pierwszym półfinale Francja uległa Niemkom 0:1 po golu Klary Buhl zdobytym w końcówce spotkania. W drugim starciu z kolei Hiszpanki zdominowały Szwedki i pokonały je na własnym stadionie aż 4:0. Bohaterkami meczu były zawodniczki Barcelony - Alexia Putellas i Claudia Pina - które zanotowały po dwa trafienia. Obie na co dzień występują w jednej drużynie z kapitanką żeńskiej reprezentacji Polski - Ewą Pajor.

 

Decydujące starcia Turnieju Finałowego - mecz o trzecie miejsce oraz wielki finał - zaplanowano na listopadowo-grudniową przerwę reprezentacyjną.

 

Warto dodać, że wyniki tegorocznej edycji Ligi Narodów kobiet będą miały kluczowe znaczenie dla rozstawienia drużyn w eliminacjach mistrzostw świata 2027, które odbędą się w Brazylii.

Gdzie obejrzeć półfinałowe rewanże Ligi Narodów kobiet?

Transmisja meczu Szwecja - Hiszpania we wtorek od godziny 18:50 w Polsacie Sport 3, Polsacie Sport Extra 1 oraz na platformie Polsat Box Go.

 

Transmisja meczu Francja - Niemcy we wtorek od godziny 21:00 w Polsacie Sport 3, Polsacie Sport Extra 1 oraz na platformie Polsat Box Go.

ŁO, Polsat Sport
