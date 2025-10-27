Semeniuk latał w tie-breaku! Polak dał triumf Perugii w hicie

Siatkarskie rozgrywki klubowe w sezonie 2025/26 rozpędzają się na dobre. We Włoszech już w 2. kolejce na kibiców czekał hit w postaci starcia drużyn Sir Susa Scai Perugia i Cucine Lube Civitanova.

W pierwszej szóstce gospodarzy wyszedł Kamil Semeniuk. Jego zespół w piorunującym stylu otworzył spotkanie, triumfując w pierwszej partii 25:15. Przyjezdni nie złożyli jednak broni i wyrównali stan rywalizacji (22:25).

W kolejnych dwóch partiach sytuacja powtórzyła się. Ponownie na prowadzenie wyszła Perugia (25:20), a następnie do remisu doprowadziła Civitanova (25:23).

Ostatecznie szlagier ligi włoskiej rozstrzygnął się w tie-breaku. W nim błyszczał Semeniuk. Polak dostał siedem piłek, z czego skończył aż pięć, prowadząc swój zespół do zwycięstwa.

Łącznie przyjmujący zdobył 13 "oczek": 12 z ataku (41%) i jedno na zagrywce. Do tego odnotował 45% pozytywnego przyjęcia i 35% perfekcyjnego.

Po dwóch seriach gier Perugia w tabeli SuperLegi plasuje się na trzeciej pozycji z dorobkiem dwóch wiktorii i pięciu punktów. Civitanova jest szósta z czterema "oczkami" na koncie.

Perugia Semeniuka kolejny mecz w ramach ligi włoskiej rozegra już 29 października. Przeciwnikami podopiecznych Angelo Lorenzetti będzie ekipa Sonepar Padova.

Sir Susa Scai Perugia - Cucine Lube Civitanova 3:2 (25:15, 22:25, 25:20, 23:25, 15:11)