Siatkarski turniej przełożony! Zostanie rozegrany podczas... Świąt Bożego Narodzenia

Siatkarski Superpuchar Włoch został przełożony. Turniej, w którym rywalizować będą cztery ekipy z Półwyspu Apenińskiego ma zostać rozegrany... podczas Świąt Bożego Narodzenia.

Siatkarz trzyma piłkę do siatkówki w dłoniach.
fot. PAP
Kamil Semeniuk jest zawodnikiem zespołu Sir Susa Scai Perugia, który ma wziąć udział w Superpucharze Włoch

Pod koniec lipca 2025 roku włoska federacja siatkarska ogłosiła, że tegoroczna edycja turnieju o Superpuchar Włoch zostanie rozegrana w Arabii Saudyjskiej w mieście Dammam. Będzie to pierwszy raz w historii, kiedy ta rywalizacja odbędzie się poza granicami Italii. 

 

Początkowo turniej miał zostać rozegrany w dniach 7-8 listopada 2025 roku. W poniedziałek 27 października włoska federacja przekazała jednak zaskakującą informację. 

 

"Liga Siatkarska Serie A informuje, że na prośbę Saudyjskiej Federacji Piłki Siatkowej z przyczyn organizacyjnych związanych z jak największym sukcesem imprezy, "Del MonteSupercoppa 2025" został przełożony na okres świąteczny. W najbliższych dniach zostaną podane wszystkie szczegóły związane z tym wydarzeniem" - napisano w oficjalnym oświadczeniu opublikowanym na stronie "legavolley.it".

 

W rywalizacji o Superpuchar Włoch wezmą udział cztery potęgi z Półwyspu Apenińskiego: Itas Trentino, Sir Susa Scai Perugia, Cucine Lube Civitanova oraz Rana Verona.

 

 

 

AA, Polsat Sport
