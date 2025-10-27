Siatkarski turniej przełożony! Zostanie rozegrany podczas... Świąt Bożego Narodzenia

Pod koniec lipca 2025 roku włoska federacja siatkarska ogłosiła, że tegoroczna edycja turnieju o Superpuchar Włoch zostanie rozegrana w Arabii Saudyjskiej w mieście Dammam. Będzie to pierwszy raz w historii, kiedy ta rywalizacja odbędzie się poza granicami Italii.

Początkowo turniej miał zostać rozegrany w dniach 7-8 listopada 2025 roku. W poniedziałek 27 października włoska federacja przekazała jednak zaskakującą informację.

"Liga Siatkarska Serie A informuje, że na prośbę Saudyjskiej Federacji Piłki Siatkowej z przyczyn organizacyjnych związanych z jak największym sukcesem imprezy, "Del MonteSupercoppa 2025" został przełożony na okres świąteczny. W najbliższych dniach zostaną podane wszystkie szczegóły związane z tym wydarzeniem" - napisano w oficjalnym oświadczeniu opublikowanym na stronie "legavolley.it".

W rywalizacji o Superpuchar Włoch wezmą udział cztery potęgi z Półwyspu Apenińskiego: Itas Trentino, Sir Susa Scai Perugia, Cucine Lube Civitanova oraz Rana Verona.

AA, Polsat Sport