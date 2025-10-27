Siatkarskie talenty! Najmłodsi zawodnicy PlusLigi w sezonie 2025/2026

PlusLiga to dobre miejsce do rozwoju utalentowanych siatkarzy, choć trzeba przyznać, że przy takiej ilości gwiazd, młodym zawodnikom trudno jest przebić się do pierwszego składu i występować regularnie. Rozgrywki dają jednak szansę rywalizacji z doświadczonymi graczami, pracę na treningach w profesjonalnych klubach i z uznanymi szkoleniowcami oraz możliwość pokazania swoich umiejętności szerokiej publiczności.

Wśród największych talentów są m.in. siatkarze mający już w dorobku występy w pierwszej reprezentacji Polski. Maksymilian Granieczny w lipcu skończył dwadzieścia lat, a już ma na koncie 63 rozegrane w PlusLidze. Libero JSW Jastrzębskiego Węgla to najmłodszy debiutant w historii tych rozgrywek - po raz pierwszy zagrał w listopadzie 2020 roku, jako piętnastolatek! Dla odmiany środkowy Steam Hemarpol Politechniki Częstochowa Jakub Nowak wcześniej zadebiutował w polskiej kadrze i zdobył medale Ligi Narodów i mistrzostw świata, nim zaliczył pierwszy występ w PlusLidze.

W składach na nowy sezon znalazło się kilkunastu zawodników, którzy w tym roku skończyli 21 lat i młodszych. Siatkarze urodzeni po 1 stycznia 2004 roku, którzy znaleźli się w kadrach klubów PlusLigi na sezon 2025/2026 w załączonej galerii zdjęć: