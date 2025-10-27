Straciła gigantyczną fortunę! Wszystko przez doping. Już nie wróci na kort

Halep nie zamierza wracać na kort, chociaż próbowała swoich sił po zakończonej karencji na początku tego roku. Pierwotnie była zdyskwalifikowana na kilka lat, ale po odwołaniu się od tej decyzji, zmniejszono jej zawieszenie do raptem kilku miesięcy. Come back okazał się nieudany i 34-latka definitywnie powiedziała "pas".

Problemy u tenisistki z kraju Drakuli zaczęły się w 2022 roku, kiedy wykryto u niej niedozwolony środek dopingujący. Rumunka zaskarżyła koncern, którego suplementy miały zawierać zakazaną substancję. Batalia w sądach kosztowała ją wiele czasu, energii, ale i pieniędzy. Mowa o milionach dolarów!

Nie są to jedyne straty, które poniosła zwyciężczyni French Open 2018 oraz Wimbledonu 2019. Afera dopingowała sprawiła bowiem, że liczne grono sponsorów wycofało się z dalszego jej wspierania, przez co Halep musiała pogodzić się z utratą wielu lukratywnych kontraktów. Do tego amerykańskie media donoszą, że Rumunka zainwestowała sporo pieniędzy w branżę hotelarską oraz zakupiła nieruchomość wartą ponad pół miliona euro.

Sama zainteresowana rozstała się z tenisem na dobre, a jej nową pasją został golf. Jej majątek, mimo utraty aż 18 milionów dolarów, i tak jest spory, bo wyceniany na 30 milionów dolarów, które udało się jej zarobić podczas owocnej kariery.

