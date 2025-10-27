Świetna passa "Diabłów". Ósma wygrana z rzędu

Bohaterem Devils był Jack Hughes, który zwycięskiego gola zdobył w drugiej minucie dogrywki. To było jego drugie trafienie w tym meczu. Wcześniej podwyższył prowadzenie na 2:0.

Bramki dla gospodarzy zdobywali także Arsienij Griciuk i Connor Brown, a dla Avalanche: Walerij Niczuszkin, Nathan MacKinnon i Brock Nelson.

Dla Mammoth zwycięskiego gola zdobył Dylan Guenther na niespełna sześć minut przed końcem spotkania. Pozostałe padły w drugiej tercji. Michaił Siergaczow i Michael Carcone trafiali dla Mammoth, a Dylan DeMelo i Mark Scheifele - dla Jets.

Scheifele i Hughes z Devils z ośmioma bramkami na koncie są współliderami klasyfikacji strzelców.

Devils są najlepsi w Konferencji Wschodniej, a Mammoth w Zachodniej. Obie ekipy zgromadziły po 16 punktów. „Diabły” dokonały tego w dziewięciu meczach, a hokeiści z Salt Lake City w 10.

KN, PAP