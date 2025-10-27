Świetna passa "Diabłów". Ósma wygrana z rzędu
Serie zwycięstw kontynuują dwie najlepsze drużyny hokejowej ligi NHL. Ekipa New Jersey Devils wygrała ósmy mecz z rzędu, tym razem u siebie po dogrywce z Colorado Avalanche 4:3. Natomiast zespół Utah Mammoth odnotował siódme kolejne zwycięstwo - na wyjeździe pokonał Winnipeg Jets 3:2.
Bohaterem Devils był Jack Hughes, który zwycięskiego gola zdobył w drugiej minucie dogrywki. To było jego drugie trafienie w tym meczu. Wcześniej podwyższył prowadzenie na 2:0.
Bramki dla gospodarzy zdobywali także Arsienij Griciuk i Connor Brown, a dla Avalanche: Walerij Niczuszkin, Nathan MacKinnon i Brock Nelson.
Dla Mammoth zwycięskiego gola zdobył Dylan Guenther na niespełna sześć minut przed końcem spotkania. Pozostałe padły w drugiej tercji. Michaił Siergaczow i Michael Carcone trafiali dla Mammoth, a Dylan DeMelo i Mark Scheifele - dla Jets.
Scheifele i Hughes z Devils z ośmioma bramkami na koncie są współliderami klasyfikacji strzelców.
Devils są najlepsi w Konferencji Wschodniej, a Mammoth w Zachodniej. Obie ekipy zgromadziły po 16 punktów. „Diabły" dokonały tego w dziewięciu meczach, a hokeiści z Salt Lake City w 10.