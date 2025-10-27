Włosi przeciw Jannikowi Sinnerowi! Niezrozumiała decyzja
Wycofanie się Jannika Sinnera z finałów Pucharu Davisa pozostaje gorzką pigułką do przełknięcia we Włoszech. Według sondażu opublikowanego przez „La Gazzetta dello Sport”, aż 63 procent jego rodaków uważa decyzję wicelidera światowego rankingu tenisistów za nieuzasadnioną.
Sondę przeprowadził Instytut SWG, jedna z wiodących firm zajmujących się badaniami rynku,. Tylko 37 procent z 800 ankietowanych uważa decyzję Sinnera, kluczowego gracza dla włoskich zwycięstw w rozgrywkach Pucharu Davisa w latach 2023 i 2024, za „zrozumiałą i uzasadnioną”.
42 procent ocenia ją jako „zrozumiałą, ale nieuzasadnioną”, a 21 procent traktuje jako „niezrozumiałą i nieuzasadnioną”.
Około 30 procent ankietowanych Włochów jest nawet zdania, że Sinner powinien zostać ukarany za rezygnację ze startu w tegorocznym Pucharze Davisa. Dla miłośników tenisa z Italii jest to szczególnie bolesne, gdyż finał rozgrywek odbędzie się w dniach 18-23 listopada w Bolonii.
- To była trudna decyzja, ale wygraliśmy Puchar Davisa w 2023 i 2024 roku. Moim celem po Turynie (gospodarz ATP Finals w dniach 9-16 listopada - PAP) jest dobry start 2026 roku – wyjaśnił wicelider rankingu na początku tego tygodnia.
- Dodatkowy tydzień (przygotowań) nie wydaje się czymś wielkim, ale robi ogromną różnicę – dodał Sinner, który zdobył trzy tytuły w 2025 roku, w Australian Open, Wimbledonie i w Pekinie.
24-letni Sinner był szczególnie krytykowany za to, że niedawno zdecydował się zagrać w Six Kings Slam, wysoko opłacanym turnieju pokazowym w Arabii Saudyjskiej, zamiast przed włoską publicznością w Bolonii.
Były gwiazdor tenisa Nicola Pietrangeli nazwał decyzję rodaka „prawdziwym policzkiem dla włoskiego sportu”.
- Puchar Davisa jest najważniejszy. Celem każdego sportowca jest noszenie włoskiej koszulki. Niestety, mówię o innej epoce (...) Dziś świat jest pełen pieniędzy, a my odkładamy serca na bok – ubolewał Pietrangeli.
Były reprezentant kraju nie wygrał trofeum jako tenisista, jednak był finalistą zawodów w latach 1960 i 1961, gdy Włosi przegrywali z Australią. Pietrangeli zagrał w Pucharze Davisa w 164 meczach, odnosząc 120 zwycięstw. W 1976 roku, już jako kapitan, doprowadził Włochy do pierwszego w historii i przez długi czas jedynego zwycięstwa w tej prestiżowej imprezie.