Tak Wojciech Szczęsny zareagował po porażce z Realem Madryt. Jest nadzieja
Wojciech Szczęsny rozegrał świetne spotkanie z Realem Madryt. Polak wielokrotnie bronił strzały rywali oraz skutecznie interweniował przy rzucie karnym Kyliana Mbappe. Ostatecznie jednak nie wystarczyło to do wygranej - Barcelona poległa 1:2. 35-latek odniósł się do tego meczu w swoich mediach społecznościowych. Te słowa dają nadzieję.
Szczęsny może czuć dumę po swoim siódmym w karierze występie przeciwko "Królewskim. Mimo porażki, Polak otrzymał bardzo dużo pochwał.
ZOBACZ TAKŻE: Decyzja ws. Szczęsnego już zapadła. Hiszpanie nie mają żadnych wątpliwości
W 52. minucie golkiper obronił "jedenastkę", wykonywaną przez Kyliana Mbappe i utrzymał "Barcę" w grze. Zdaniem wielu kibiców, Szczęsny był najlepszym piłkarzem Barcelony na boisku.
"El Clasico. Dziś nie wystarczyło, ale nasza praca jest daleka od skończonej" - napisał na Instagramie.
Real "odskoczył" Barcelonie na pięć punktów w tabeli. Na trzecim miejscu, z dwoma punktami mniej od "Barcy", plasuje się Villarreal. Pod postem Polaka zgromadziło się dużo pozytywnych komentarzy fanów.
"Dziękuję za wsparcie, culers" - oddał szacunek swoim kibicom.