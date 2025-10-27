Tak Wojciech Szczęsny zareagował po porażce z Realem Madryt. Jest nadzieja

Wojciech Szczęsny rozegrał świetne spotkanie z Realem Madryt. Polak wielokrotnie bronił strzały rywali oraz skutecznie interweniował przy rzucie karnym Kyliana Mbappe. Ostatecznie jednak nie wystarczyło to do wygranej - Barcelona poległa 1:2. 35-latek odniósł się do tego meczu w swoich mediach społecznościowych. Te słowa dają nadzieję.

Portret Wojciecha Szczęsnego, polskiego bramkarza, w zbliżeniu. Ma na sobie niebieską koszulkę z kolorowymi pasami. Jego twarz jest lekko zacieniona, a spojrzenie skierowane w bok.
fot. PAP
Wojciech Szczęsny skomentował porażkę z Realem.

Szczęsny może czuć dumę po swoim siódmym w karierze występie przeciwko "Królewskim. Mimo porażki, Polak otrzymał bardzo dużo pochwał.

 

W 52. minucie golkiper obronił "jedenastkę", wykonywaną przez Kyliana Mbappe i utrzymał "Barcę" w grze. Zdaniem wielu kibiców, Szczęsny był najlepszym piłkarzem Barcelony na boisku.

 

"El Clasico. Dziś nie wystarczyło, ale nasza praca jest daleka od skończonej" - napisał na Instagramie.

 

Real "odskoczył" Barcelonie na pięć punktów w tabeli. Na trzecim miejscu, z dwoma punktami mniej od "Barcy", plasuje się Villarreal. Pod postem Polaka zgromadziło się dużo pozytywnych komentarzy fanów.

 

"Dziękuję za wsparcie, culers" - oddał szacunek swoim kibicom.

