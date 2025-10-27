Wyścig o mistrzostwo Polski rozstrzygnięty? Legia z 3% szans na tytuł

Za nami kolejne mecze na najwyższym szczeblu rozgrywkowym w Polsce. Obecnie liderem tabeli polskiej ekstraklasy jest Górnik Zabrze z 26 punktami, natomiast na drugim miejscu plasuje się Jagiellonia Białystok z 24 oczkami. Zespoły, które w ostatnich latach były brane pod uwagę w wyścigu po mistrzostwo, czyli Lech, Legia i Raków, plasują się odpowiednio na pozycjach: 5., 10. i 8.

ZOBACZ TAKŻE: Kontrowersyjna lista najlepszych piłkarzy świata! Robert Lewandowski pominięty

Na profilu Football Meets Data na platformie "X" pojawiły się statystyki dotyczące walki o tytuł mistrza Polski. Według podanych danych największe szanse na ostateczne zwycięstwo ma Jagiellonia Białystok (48%), drugi jest Górnik Zabrze (19%), natomiast na najniższym stopniu podium znajduje się Lech Poznań (12%). Mniejsze szanse na tytuł mają natomiast Raków Częstochowa (8%) i Cracovia (7%).

Wielu kibiców zszokowały statystyki opisujące obecną formę stołecznego klubu. Jak podał wcześniej wspomniany profil, Legia ma tylko 3% szans na triumf w PKO BP Ekstraklasie.

AA, Polsat Sport