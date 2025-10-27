Zapadła decyzja ws. Casha. Klub właśnie ogłosił
Matty Cash przedłużył kontrakt z Aston Villą do 2029 roku - poinformował angielski klub. 28-letni piłkarz reprezentacji Polski z ekipą z Birmingham związany jest od 2020 roku.
W obecnym sezonie Premier League Cash zdobył dwie bramki. W niedzielę dał zwycięstwo Aston Villi w meczu z Manchesterem City (1:0).
W tabeli „The Villans” zajmują ósme miejsce.
Cash, urodzony w angielskim Slough, ale mający polskie korzenie od strony matki, piłkarzem reprezentacji Polski jest od listopada 2021 roku.
