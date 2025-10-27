Zapadła decyzja ws. Casha. Klub właśnie ogłosił

Piłka nożna

Matty Cash przedłużył kontrakt z Aston Villą do 2029 roku - poinformował angielski klub. 28-letni piłkarz reprezentacji Polski z ekipą z Birmingham związany jest od 2020 roku.

Piłkarz w bordowej koszulce i białych spodenkach na boisku, z piłką obok.
fot. PAP/EPA
Zapadła decyzja ws. Casha. Klub właśnie ogłosił

W obecnym sezonie Premier League Cash zdobył dwie bramki. W niedzielę dał zwycięstwo Aston Villi w meczu z Manchesterem City (1:0).

 

ZOBACZ TAKŻE: Szczęsny żartuje z Lewandowskiego. "Już próbował tańczyć na TikToku i wiemy, jak to wyszło"

 

W tabeli „The Villans” zajmują ósme miejsce.

 

Cash, urodzony w angielskim Slough, ale mający polskie korzenie od strony matki, piłkarzem reprezentacji Polski jest od listopada 2021 roku.

Przejdź na Polsatsport.pl
ANGLIAASTON VILLAMATTY CASHPIŁKA NOŻNAREPREZENTACJA
ZOBACZ TAKŻE WIDEO: Szachtar Donieck - Legia Warszawa 0:1. Gol Rafała Augustyniaka
Zobacz także

PolsatSport.pl w wersji na telefony z systemem Android i iOS!

Najnowsze informacje i wiadomości na bieżąco, gdziekolwiek jesteś.

Dostępne w Google Play
Pobierz z App Store

Przeczytaj koniecznie

 

 
 
 

 

 
 
 

 

 
 
 

 

 
 
 

 

 
 
 

 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 