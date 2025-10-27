Zapadła decyzja ws. Casha. Klub właśnie ogłosił

W obecnym sezonie Premier League Cash zdobył dwie bramki. W niedzielę dał zwycięstwo Aston Villi w meczu z Manchesterem City (1:0).

W tabeli „The Villans” zajmują ósme miejsce.

Cash, urodzony w angielskim Slough, ale mający polskie korzenie od strony matki, piłkarzem reprezentacji Polski jest od listopada 2021 roku.