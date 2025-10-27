Zieliński/Goransson - Bhambri/Pavlasek na żywo. ATP w Paryżu. Relacja live i wynik online

Julian CieślakTenis

Jan Zieliński/Andre Goransson - Yuki Bhambri/Adam Pavlasek to spotkanie pierwszej rundy turnieju ATP w Paryżu. Relacja live i wynik na żywo meczu Jan Zieliński/Andre Goransson - Yuki Bhambri/Adam Pavlasek na Polsatsport.pl.

Jan Zieliński i Adam Pavlasek mają za sobą udane tygodnie. W turnieju ATP 250 w Sztokholmie dotarli do najlepszej czwórki, z kolei w zmaganiach ATP 500 w Bazylei dotarli do finału.

 

ZOBACZ TAKŻE: To klucz do sukcesu Igi Świątek? Legenda nie ma wątpliwości

 

W pierwszej rundzie imprezy ATP Masters 1000 w Paryżu Zieliński nie gra jednak z Pavlaskiem a przeciwko niemu. Polak występuje bowiem u boku Szweda Andre Goranssona, natomiast Czech rywalizuje wraz z Indusem Yukim Bhambrim.

 

Zieliński ma już tym samym siódmego partnera w tym sezonie. Wcześniej byli nimi Belg Sander Gille, Czech Tomas Machac, wspominany Pavlasek, Australijczyk John Peers, Amerykanin Jackson Withrow oraz Brazylijczyk Fernando Romboli.

 

ADAM PAVLASEKANDRE GORANSSONATPATP MASTERS 1000 PARYŻATP MASTERS 1000 PARYŻ 2025ATP PARYŻATP PARYŻ 2025ATP TOURJAN ZIELIŃSKIROLEX PARIS MASTERSROLEX PARIS MASTERS 2025TENISUS OPENYUKI BHAMBRI

