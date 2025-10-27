Zieliński/Goransson - Bhambri/Pavlasek na żywo. ATP w Paryżu. Relacja live i wynik online

Jan Zieliński i Adam Pavlasek mają za sobą udane tygodnie. W turnieju ATP 250 w Sztokholmie dotarli do najlepszej czwórki, z kolei w zmaganiach ATP 500 w Bazylei dotarli do finału.

W pierwszej rundzie imprezy ATP Masters 1000 w Paryżu Zieliński nie gra jednak z Pavlaskiem a przeciwko niemu. Polak występuje bowiem u boku Szweda Andre Goranssona, natomiast Czech rywalizuje wraz z Indusem Yukim Bhambrim.

Zieliński ma już tym samym siódmego partnera w tym sezonie. Wcześniej byli nimi Belg Sander Gille, Czech Tomas Machac, wspominany Pavlasek, Australijczyk John Peers, Amerykanin Jackson Withrow oraz Brazylijczyk Fernando Romboli.

