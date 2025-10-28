25-lecie Polsatu Sport tematem panelu podczas Konferencji KIKE 2025

W ciągu 25 lat działalności Polsat Sport rozwinął się z jednego kanału telewizyjnego do rodziny 10 kanałów, dostępnych również w streamingu. Równolegle z tą działalnością Polsat wypracowuje także mocną pozycję w Internecie poprzez portal Polsatsport.pl i profile w social mediach o wielomilionowych zasięgach.

- Tutaj zagrały wszystkie czynniki, czyli wola właściciela, jego potencjał finansowy i mnóstwo ludzi w kolejnych zarządach, którzy sprzyjali szeroko rozumianemu sportowi w Polsacie. Chodzi tu nie tylko o kanały sportowe, których mamy w tej chwili aż 10, ale i o to, w jaki sposób potrafiliśmy je skonsumować, jak skorzystał na tym Cyfrowy Polsat i nasze portale, czyli Interia i Polsatsport.pl. To wszystko było budowane bardzo rozsądnie i z pełną synergią. Można być tylko dumnym, że tyle osób jest z nami - powiedział Marian Kmita, Dyrektor ds. Sportu Telewizji Polsat.

Na sukces Polsatu Sport miało wpływ wiele znakomitych decyzji, dotyczących pozyskiwania praw telewizyjnych i umiejętnego pokazywania zakupionych wydarzeń sportowych.

- Polsat Sport to prawie całe moje życie zawodowe i wyjątkowe wyzwanie, które wyzwala dużo emocji i adrenaliny. Jest to połączenie biznesu, czyli tej działki, którą ja się zajmuję, z ciągłym ściganiem się z konkurencją, bo ten rynek nie znosi próżni i nawet jeśli ktoś przez moment jest słabszy i jesteśmy w stanie ten dystans powiększyć, zaraz pojawia się nowy podmiot, z którym o te prawa trzeba się bardzo mocno bić - wyjaśnił Piotr Pykel, Zastępca Dyrektora ds. Sportu Telewizji Polsat.

Nie da się ukryć, że spośród szeregu dyscyplin, pokazywanych przez lata na sportowych antenach Polsatu, główną rolę odgrywa tu siatkówka. Polsat Sport był obecny zarówno przy budowaniu potęgi PlusLigi, jak i największych sukcesach naszych reprezentacji.

- Zaczynałem grać, gdy powstawał Polsat Sport, więc dobrze wybrałem dyscyplinę. Siatkówka jest tu dyscypliną dominującą i wszystkie największe turnieje najpierw oglądałem w Polsacie Sport, a później miałem przyjemność być częścią choćby tych wyjątkowych MŚ 2014 - powiedział Andrzej Wrona, siatkarski mistrz świata z 2014 roku, ekspert Polsatu Sport.

W 25-letniej historii stacji bardzo mocną pozycję od zawsze miała również piłka nożna. Polsat Sport jako pierwsza prywatna telewizja pokazywał piłkarskie mistrzostwa świata, a Cafe Futbol od lat należy do ścisłej czołówki piłkarskich programów publicystycznych.

- Polsat Sport chyba był mi pisany, bo kiedy stacja tworzyła się w 2000 roku i nabyła prawa do pokazywania MŚ i Bundesligi, to uczestniczyłem i w Bundeslidze, i w Lidze Mistrzów, i w Mistrzostwach Świata. Potem płynnie przeszedłem do współpracy z Polsatem Sport, która trwa do dziś. Piłka nożna to całe moje życie, więc naturalnie, że to do niej się odnoszę, ale powiem szczerze, że kocham tenis ziemny, od zawsze oglądam Wimbledon w Polsacie Sport, uwielbiam nasz główny głos tenisowy i wierzę, że będę miał okazję nie skomentować, choć taka propozycja w tamtym roku była, ale pojechać i obejrzeć Wimbledon na żywo. Chciałbym dostać na urodziny dwa zaproszenia na ten turniej - zakończył Tomasz Hajto, były reprezentant Polski, ekspert Polsatu Sport.

Nasi Widzowie mogą być pewni, że w kolejnych latach sportowych emocji na naszych antenach również nie zabraknie. Polsat Sport ma bowiem zabezpieczone prawa telewizyjne między innymi do wszystkich najważniejszych klubowych i reprezentacyjnych rozgrywek siatkarskich (Mistrzostw Europy 2026, Mistrzostw Świata 2027 w Polsce, Ligi Mistrzów, Ligi Narodów i wielu więcej), Ligi Europy i Ligi Konferencji UEFA (w której tak świetnie radzą sobie ostatnio przedstawiciele polskiej Ekstraklasy), koszykówki (w tym ORLEN Basket Ligi, Euroligi i EuroCupu), klubowej i reprezentacyjnej piłki ręcznej kobiet i mężczyzn (w tym powracającej do naszej stacji Ligi Mistrzów EHF), wielkiego tenisa z Wimbledonem i cyklem ATP Tour na czele, a także wielu sportów zimowych, motorowych, lekkoatletyki i sportów walki.