7:0! Nokaut w piłkarskim Pucharze Polski

Polonia pewnie triumfowała 7:0, a już do przerwy było 4:0. W ekipie gospodarzy, przedstawiciela śląskiej piątej ligi, zagrał między innymi grający trener Łukasz Piszczek, legendarny piłkarz reprezentacji Polski. Były zawodnik Borussii Dortmund zobaczył żółtą kartkę.

Ekipa z Bytomia, dzięki wygranej, zameldowała się w 1/8 finału PP.

Kolejna runda - 1/8 finału - jest zaplanowana na 2-4 grudnia. Finał - już tradycyjnie - 2 maja 2026 roku na PGE Narodowym w Warszawie.

LKS II Goczałkowice – Zdrój – Polonia Bytom 0:7 (0:4).

Bramki: 0:1 Tomasz Gajda (7), 0:2 Tomasz Gajda (14), 0:3 Nikolas Wróblewski (16, gol samobójczy), 0:4 Kacper Terlecki (34), 0:5 Antoni Burkiewicz (61), 0:6 Patryk Stefański (80), 0:7 Kamil Wojtyra (87).

Żółte kartki – LKS: Łukasz Piszczek, Tobiasz Mras; Polonia: Oliwier Kwiatkowski, Mikulas Bakala.

Sędzia: Paweł Horożaniecki (Żary).

Widzów: ok. 500.

Awans: Polonia.

BS, Polsat Sport