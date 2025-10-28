ATP w Paryżu: Carlos Alcaraz - Cameron Norrie. Relacja live i wynik na żywo

Hiszpan po porażce w finale pokazowego turnieju w Arabii Saudyjskiej z Jannikiem Sinnerem wraca do rywalizacji w turniejach rangi ATP. W pierwszej rundzie paryskiego „tysięcznika” Alcaraz miał wolny los, a zatem przystąpi do rywalizacji dopiero teraz. ATP Masters 1000 Paris zdecydowanie nie jest ulubionym turniejem lidera światowego rankingu - najdalej zaszedł tu w 2022 roku, do ćwierćfinału.





Cameron Norrie awansował do drugiej rundy po pewnym zwycięstwie nad Argentyńczykiem Sebastianem Báezem (6:3, 6:4). Nie jest to wymarzony sezon Brytyjczyka, który był kiedyś ósmą rakietą świata. Jedyny rezultat warty uwagi to ćwierćfinał Wimbledonu, w którym uległ właśnie Alcarazowi.





Obaj tenisiści mierzyli się ze sobą siedmiokrotnie - zdecydowanie lepszym bilansem może pochwalić się Alcaraz. Hiszpan pokonywał Brytyjczyka pięciokrotnie.





ST, Polsat Sport