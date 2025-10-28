Bartosz Szydłowski mistrzem Polski w eSailingu i liderem tegorocznego cyklu

Mistrzostwa Polski to jeden z najważniejszych etapów krajowego cyklu e-żeglarstwa. W ubiegłym roku Bartosz Szydłowski zdobył srebrny medal, ustępując jedynie Pawłowi Turczynowiczowi. Tegoroczna edycja składała się z 12 wyścigów, a do rywalizacji stanęło 33 zawodników.





- Po pierwszym dniu, czyli po sobocie, byłem szósty, ze stratą aż siedmiu punktów do liderów, czyli dwóch zwycięzców poprzednich części Cyklu eSailing. Plan na niedzielę był prosty: szybkie starty, czysty wiatr, nie wikłanie się w walkę z innymi i ulubiona muzyka w słuchawkach. Po czterech wyścigach odrobiłem całą stratę. Przed ostatnim wyścigiem musiałem tylko przypłynąć przed Mieszkiem Mórawskim, i to się udało - relacjonuje Bartosz Szydłowski, tegoroczny mistrz Polski.

Drugie miejsce w klasyfikacji zajął Mieszko Mórawski, a trzecie - Krzysztof Warywoda. Rywalizacja pomiędzy tą trójką była wyjątkowo zacięta. Każdy z zawodników ma już na koncie jedno zwycięstwo: Warywoda triumfował w ePucharze PZŻ, a Mórawski w ePucharze Jesiennym. O kolejności w rankingu zadecydowały miejsca zajęte w poszczególnych zawodach.

Wielki Finał już 15 listopada w Warszawie

Finał cyklu eSailing 2024 odbędzie się na żywo, w Warszawie. Weźmie w nim udział 10 najlepszych graczy sezonu, a aktualna pozycja w rankingu nie będzie miała wpływu na końcowy wynik - o wszystkim zdecyduje rywalizacja w studiu.

Wśród finalistów znaleźli się:

Bartosz Szydłowski

Krzysztof Warywoda

Mieszko Mórawski

Paweł Turczynowicz

Jan Tymowski

Szymon Pasiut

Andrzej Trella

Andrzej Stępkowski

Kamil Radkiewicz

Michał Kowalski

Droga do Mistrzostw Świata eSailing

Polski cykl eSailing to także przepustka do rozgrywek międzynarodowych, w tym Mistrzostw Świata eSailing. W tym roku światowy finał odbył się podczas Gdynia Sailing Days, gdzie Polskę również reprezentował Bartosz Szydłowski.

- W tym roku droga do Mistrzostw Świata jest dużo trudniejsza - przyznaje Szydłowski. - Polska ma jedną dziką kartę, co umożliwia nam wystawienie gracza w półfinale, play offach oraz udział w eSailing Nations Cup.

System kwalifikacji do Mistrzostw Świata obejmuje osiem rund eliminacyjnych, z których 24 zawodników awansuje dalej. Kolejnych 6 dołącza z fazy playoff oraz jedna kobieta z finału żeńskiego regat Steering The Course. Dodatkowo przyznawane jest 8 dzikich kart dla reprezentacji narodowych.

Do Wielkiego Finału może awansować również zwycięzca rankingu kwalifikacyjnego – tylko jeden najlepszy gracz.

- W rankingu jestem 8 i mam 3,7 punkty straty po pierwszej rundzie. Jeszcze siedem etapów przed nami, więc wszystko jest możliwe - dodaje Szydłowski.

Informacja prasowa