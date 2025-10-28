Będzie kolejne starcie kuzynów! Vacherot zdemolował rywala

Dwa tygodnie temu byliśmy świadkami sensacyjnego finału turnieju ATP Masters 1000 w Szanghaju. W Chinach o tytuł zagrali kuzyni: Valentin Vacherot i Arthur Rinderknech. Górą był wtedy Monakijczyk, który odniósł największy sukces w karierze.

Teraz ponownie dojdzie do ich spotkania. Zarówno Vacherot, jak i Rinderknech wygrali swoje mecze pierwszej rundy imprezy ATP Masters 1000 w Paryżu. Monakijczyk w świetnym stylu wyeliminował rozstawionego z "14" Czecha Jiriego Leheckę, triumfując 6:1, 6:3. Francuz natomiast odprawił wynikiem 7:6(5), 7:6(4) Węgra Fabiana Marozsana.

Będzie to zatem druga bezpośrednia potyczka kuzynów. Pojedynek zaplanowany został na środę 29 października. Zwycięzca spotkania zmierzy się z turniejową "1" - Hiszpanem Carlosem Alcarazem - albo Brytyjczykiem Cameronem Norriem.