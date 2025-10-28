Będzie kolejne starcie kuzynów! Vacherot zdemolował rywala

Julian CieślakTenis

Sensacyjny triumfator turnieju ATP w Szanghaju - Valentin Vacherot - w piorunującym stylu rozpoczął zmagania w ramach imprezy ATP Masters 1000 w Paryżu. Monakijczyk pokonał 6:1, 6:3 Czecha Jiriego Leheckę i w drugiej rundzie ponownie zmierzy się ze swoim kuzynem - Francuzem Arthurem Rinderknechem - od którego okazał się lepszy w finale w Chinach.

Dwóch tenisistów, jeden w białej koszulce z niebieskimi pasami, drugi w turkusowej koszulce, stoi na korcie tenisowym, trzymając rakiety i patrząc na siebie.
fot. PAP/EPA
Valentin Vacherot i Arthur Rinderknech

Dwa tygodnie temu byliśmy świadkami sensacyjnego finału turnieju ATP Masters 1000 w Szanghaju. W Chinach o tytuł zagrali kuzyni: Valentin Vacherot i Arthur Rinderknech. Górą był wtedy Monakijczyk, który odniósł największy sukces w karierze.

 

Teraz ponownie dojdzie do ich spotkania. Zarówno Vacherot, jak i Rinderknech wygrali swoje mecze pierwszej rundy imprezy ATP Masters 1000 w Paryżu. Monakijczyk w świetnym stylu wyeliminował rozstawionego z "14" Czecha Jiriego Leheckę, triumfując 6:1, 6:3. Francuz natomiast odprawił wynikiem 7:6(5), 7:6(4) Węgra Fabiana Marozsana.

 

Będzie to zatem druga bezpośrednia potyczka kuzynów. Pojedynek zaplanowany został na środę 29 października. Zwycięzca spotkania zmierzy się z turniejową "1" - Hiszpanem Carlosem Alcarazem - albo Brytyjczykiem Cameronem Norriem.

ARTHUR RINDERKNECHATPATP MASTERS 1000 PARYŻATP MASTERS 1000 PARYŻ 2025ATP PARYŻATP PARYŻ 2025ATP TOURFABIAN MAROZSANJIRI LEHECKAROLEX PARIS MASTERSROLEX PARIS MASTERS 2025TENISTURNIEJE ATP I WTAVALENTIN VACHEROT
