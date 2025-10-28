Cios dla siatkarskiego wicemistrza kraju. Poważna kontuzja lidera drużyny
Potężny cios dla siatkarskiego wicemistrza Turcji, drużyny Galatasaray HDI Sigorta Stambuł. Faik Samet Gunes, jeden z liderów zespołu, wypadł na dłuższy czas ze składu z powodu kontuzji.
Do urazu 32-letniego środkowego doszło podczas spotkania pierwszej kolejki tureckiej Efeler Ligi pomiędzy Galatasaray a Altekma SK, wygranego przez drużynę ze Stambułu 3:1. W pierwszym secie meczu skaczący do bloku Faik Samet Gunes zderzył się z jednym z kolegów z drużyny, po czym z grymasem bólu upadł na parkiet, trzymając się za prawe kolano. Po krótkiej interwencji klubowych fizjoterapeutów zawodnik został zniesiony z parkietu na noszach i przewieziony do szpitala.
Jak podaje turecki portal Fanatik, badania wykazały uszkodzenie obu więzadeł pobocznych oraz obrzęd śródstawowy w kolanie. Nie wiadomo, jak długo potrwa leczenie reprezentanta Turcji, ale jeśli ziści się czarny scenariusz, 32-latek może być wyłączony z gry nawet na kilka miesięcy.
Galatasaray HDI Sigorta to aktualny wicemistrz kraju. W poprzednim sezonie ekipa ze Stambułu uległa jedynie Ziraatowi Bankasi Ankara, drużynie, w której gra obecnie przyjmujący reprezentacji Polski Tomasz Fornal.Przejdź na Polsatsport.pl