Copa Sudamericana: Atletico Mineiro MG - CSD Independiente del Valle. Relacja live i wynik na żywo

Zarówno brazylijskie Atlético Mineiro, jak i ekwadorskie Independiente del Valle mogą pochwalić się dwukrotnym triumfem w rozgrywkach Copa Sudamericana. Gospodarze środowego spotkania sięgali po tytuł w latach 2018 i 2021, natomiast ich przeciwnicy zwyciężali w 2019 i 2022 roku.





Pierwsze spotkanie półfinałowe zakończyło się remisem 1:1, do którego Brazylijczycy doprowadzili w doliczonym czasie gry. W drugim półfinale chilijski Universidad de Chile mierzy się z argentyńskim Atletico Lanus.





W ubiegłym sezonie trofeum trafiło do argentyńskiego Racing Club de Avellaneda, który w finale pokonał brazylijskie Cruzeiro 3:1.





Tegoroczny finał zostanie rozegrany 22 listopada w stolicy Paragwaju, Asunción.





Transmisja meczu Atletico Mineiro - CSD Independiente w nocy z wtorku na środę w Polsacie Sport 1 oraz online w Polsat Box Go. Początek o godzinie 01:25. Relacja live i wynik na żywo na Polsatsport.pl.

ST, Polsat Sport