Copa Sudamericana: Atletico Mineiro MG - CSD Independiente del Valle. Relacja live i wynik na żywo

Piłka nożna

Atletico Mineiro - CSD Independiente to półfinał Copa Sudamericana - klubowych rozgrywek Ameryki Południowej. Transmisja spotkania w Polsacie Sport 1 i online w Polsat Box Go. Relacja live i wynik na żywo meczu Atletico Mineiro - Independiente na Polsatsport.pl.

Zarówno brazylijskie Atlético Mineiro, jak i ekwadorskie Independiente del Valle mogą pochwalić się dwukrotnym triumfem w rozgrywkach Copa Sudamericana. Gospodarze środowego spotkania sięgali po tytuł w latach 2018 i 2021, natomiast ich przeciwnicy zwyciężali w 2019 i 2022 roku.

ZOBACZ TAKŻE: Kiwior błysnął i znalazł się na ustach trenera. Piękne słowa o Polaku


Pierwsze spotkanie półfinałowe zakończyło się remisem 1:1, do którego Brazylijczycy doprowadzili w doliczonym czasie gry. W drugim półfinale chilijski Universidad de Chile mierzy się z argentyńskim Atletico Lanus.

W ubiegłym sezonie trofeum trafiło do argentyńskiego Racing Club de Avellaneda, który w finale pokonał brazylijskie Cruzeiro 3:1.

Tegoroczny finał zostanie rozegrany 22 listopada w stolicy Paragwaju, Asunción.

Transmisja meczu Atletico Mineiro - CSD Independiente w nocy z wtorku na środę w Polsacie Sport 1 oraz online w Polsat Box Go. Początek o godzinie 01:25. Relacja live i wynik na żywo na Polsatsport.pl.

ST, Polsat Sport
Przejdź na Polsatsport.pl
ATLÉTICO MINEIROCOPA SUDAMERICANAFINAŁINDEPENDIENTE DEL VALLEINNEPARAGWAJPIŁKA NOŻNAPÓŁFINAŁRELACJA LIVE

PolsatSport.pl w wersji na telefony z systemem Android i iOS!

Najnowsze informacje i wiadomości na bieżąco, gdziekolwiek jesteś.

Dostępne w Google Play
Pobierz z App Store

Przeczytaj koniecznie

 

 
 
 

 

 
 
 

 

 
 
 

 

 
 
 

 

 
 
 

 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 