Czas na rewanżowe półfinały Ligi Narodów. Kto bliżej awansu?
We wtorkowy wieczór rozegrane zostaną rewanżowe półfinały Ligi Narodów kobiet. Szwedki zmierzą się z Hiszpankami, a Francuzki - z Niemkami. Kto jest bliżej awansu po pierwszej serii gier?
Pierwsze mecze półfinałowe zostały rozegrane w piątek 24 października. Niemki, w roli gospodyń, podejmowały Francuzki. Zawodniczki zza naszej zachodniej granicy kontrolowały przebieg spotkania, co poskutkowało golem w 79. minucie. Na listę strzelczyń wpisała się wtedy Klara Buhl.
W drugim półfinałowym spotkaniu, które zostało rozegrane tego dnia, Hiszpanki zmierzyły się ze Szwedkami. Gospodynie z Półwyspu Iberyjskiego przed tym meczem były stawiane w roli faworytek. "La Furia Roja" nie zawiodła swoich kibiców, wygrywając aż 4:0.
Rewanże zaplanowano na wtorek 28 października. Czy Szwedzki i Francuzki zdołają odwrócić losy dwumeczów przed własnymi kibicami?
Szwecja - Hiszpania (0:4 w pierwszym meczu)
Francja - Niemcy (0:1 w pierwszym meczu)