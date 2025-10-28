Czas na rewanżowe półfinały Ligi Narodów. Kto bliżej awansu?

Jakub ŻelepieńPiłka nożna

We wtorkowy wieczór rozegrane zostaną rewanżowe półfinały Ligi Narodów kobiet. Szwedki zmierzą się z Hiszpankami, a Francuzki - z Niemkami. Kto jest bliżej awansu po pierwszej serii gier?

Czas na rewanżowe półfinały Ligi Narodów. Kto bliżej awansu?
fot. PAP/EPA
Czas na rewanżowe półfinały Ligi Narodów. Kto bliżej awansu?

Pierwsze mecze półfinałowe zostały rozegrane w piątek 24 października. Niemki, w roli gospodyń, podejmowały Francuzki. Zawodniczki zza naszej zachodniej granicy kontrolowały przebieg spotkania, co poskutkowało golem w 79. minucie. Na listę strzelczyń wpisała się wtedy Klara Buhl.

 

ZOBACZ TAKŻE: Szczęsny doceniony przez dziennikarzy! Polak w doborowym gronie


W drugim półfinałowym spotkaniu, które zostało rozegrane tego dnia, Hiszpanki zmierzyły się ze Szwedkami. Gospodynie z Półwyspu Iberyjskiego przed tym meczem były stawiane w roli faworytek. "La Furia Roja" nie zawiodła swoich kibiców, wygrywając aż 4:0.


Rewanże zaplanowano na wtorek 28 października. Czy Szwedzki i Francuzki zdołają odwrócić losy dwumeczów przed własnymi kibicami?


Szwecja - Hiszpania (0:4 w pierwszym meczu)


Francja - Niemcy (0:1 w pierwszym meczu)

Przejdź na Polsatsport.pl
LIGA NARODÓWPIŁKA NOŻNA
ZOBACZ TAKŻE WIDEO: Hearts - Celtic FC. Skrót meczu

PolsatSport.pl w wersji na telefony z systemem Android i iOS!

Najnowsze informacje i wiadomości na bieżąco, gdziekolwiek jesteś.

Dostępne w Google Play
Pobierz z App Store

Przeczytaj koniecznie

 

 
 
 

 

 
 
 

 

 
 
 

 

 
 
 

 

 
 
 

 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 