Historyczna chwila siatkarskiego klubu. Pomógł trener znany z PlusLigi

Dotychczas Steaua miała ogromnego pecha do finałów. "Czerwono-Niebiescy" pięciokrotnie walczyli o triumf w europejskich pucharach i... pięciokrotnie przegrywali decydujące starcia. W 1969 i 1979 roku ekipa z Bukaresztu musiała uznać wyższość rywali (odpowiednio: CSKA Sofia i Cervenej hviezdy Bratysława) w Lidze Mistrzów, a w 1977, 1981 i 1986 roku Steaua przegrywała finały Pucharu CEV (z Radiotechnikiem Ryga, Cerveną hviezdą Bratysława i Panini Modena).

Tym razem drużyna, prowadzona przez doskonale znanego polskim kibicom brazylijskiego szkoleniowca Marcelo Fronckowiaka (byłego szkoleniowca Cuprum Lubin), nie dała rywalom żadnych szans. W drodze po historyczny tytuł zespół ze stolicy Rumunii pokonał kolejno: tureckie SK Ankara (3:1), greckie OFI Kreta (3:1) oraz bośniacki OK Kakanj (3:0).

Zawodnicy Steauy zgarnęli również trzy nagrody indywidualne. MVP Pucharu BVA został Rares Ionut Ballean, Najlepszym Środkowym - Josef Polak, a Najlepszym Libero - Santiago Arroyo.

Zwycięstwo w Pucharze BVA dało drużynie z Bukaresztu przepustkę do udziału w tegorocznym Pucharze Challenge. W 1/32 finału rozgrywek Rumuni zmierzą się w dwumeczu z Khilasedichi Baku z Azerbejdżanu.