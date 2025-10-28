Historyczna data polskiej siatkówki. To wtedy wszystko się zaczęło! Właśnie mija 51 lat

Właśnie mija 51 lat od wydarzeń, które na zawsze zapisały się w historii polskiej, ale i światowej siatkówki. Biało-Czerwoni wygrali na turnieju w Meksyku pięć meczów i zapewnili sobie złote medale. Był to pierwszy tak duży sukces naszego kraju w tej dyscyplinie sportu.

- Trzeba to traktować jako zalążek wielkich sukcesów. Oczywiście w siatkówce igrzyska zawsze były ważniejsze od mistrzostw świata. I zawsze pamiętamy '76 i Montreal, ale przecież to zaczęło się dwa lata wcześniej, więc dzisiaj "okrągła" 51. rocznica - przyznał Bednaruk.

Z kolei Magiera przypomniał wszystkich reprezentantów Polski, którzy ponad pół wieku temu sięgnęli po złoto mistrzostw świata.

- Hubert Jerzy Wagner, wtedy zaledwie 33-letni szkoleniowiec. Do tego Stanisław Gościniak, Tomasz Wójtowicz, Edward Skorek, Ryszard Bosek, Wiesław Gawłowski, Wiesław Czaja, Zbigniew Zarzycki, Marek Karbarz, Aleksander Skiba, Włodzimierz Stefański, Włodzimierz Sadalski i Mirosław Rybaczewski. Ostatniego dnia turnieju udało się pokonać Japonię, wcześniej wygrana z Rumunią 3:0 oraz trzy zwycięstwa w pięciu setach, ale nie w tie-breakach, ponieważ ich wtedy nie rozgrywano - ze Związkiem Radzieckim, Czechosłowacją i NRD. Pozdrawiamy nasze legendy. Panowie są w świetnej formie. Przy okazji turnieju Tomasza Wójtowicza mogliśmy z kilkoma z nich się spotkać. Zawsze są otwarci, z przyjemnością przyjeżdżają na siatkarskie spotkania. Cieszymy się ich dobrą kondycją oraz zdrowiem i tego nieustannie życzymy - powiedział dziennikarz Polsatu Sport.

Warto podkreślić, że Polacy po zdobyciu mistrzostwa świata w 1974 roku, dwa lata później sięgnęli po złoto na igrzyskach olimpijskich w Montrealu w 1976 roku. Na kolejny triumf na mundialu czekaliśmy 40 lat, gdy reprezentacja dowodzona przez Stephane'a Antigę wygrała turniej w 2014 roku, a cztery lata później sukces ten powtórzyli podopieczni Vitala Heynena. Wciąż czekamy na drugie w historii olimpijskie złoto. W 2024 roku Biało-Czerwoni pod wodzą Nikoli Grbicia sięgnęli po srebro.

Twoja przeglądarka nie wspiera odtwarzacza wideo...

Fragment rozmowy w załączonym materiale wideo.

Polsat Sport