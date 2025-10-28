Co z Nicolą Zalewskim? Niepokojące wieści po remisie Atalanty z Milanem
Piłkarze Atalanty Bergamo zremisowali u siebie z Milanem 1:1 w 9. kolejce włoskiej ekstraklasy. Reprezentant Polski Nicola Zalewski cały mecz spędził na ławce rezerwowych gospodarzy. W dwóch ostatnich spotkaniach pojawiał się na boiskach po kontuzji uda.
Już w 4. minucie gola dla Milanu strzelił Samuele Ricci. W 35. min Chorwat Mario Pasalic podał do Nigeryjczyka Ademoli Lookmana, który potężnym strzałem wyrównał na 1:1.
Obecnie liderem Serie A z dorobkiem 21 pkt jest broniące tytułu Napoli, które wygrało na wyjeździe z Lecce 1:0. Trzy punkty mniej ma AS Roma Jana Ziółkowskiego, która rozegrała osiem spotkań i w środę zmierzy się z Parmą. Trzecie miejsce zajmuje Milan, który również ma 18 pkt.
Pozostałe mecze 9. kolejki ligi włoskiej zostaną rozegrane w środę i w czwartek.
Atalanta - AC Milan 1:1 (1:1)
Bramki: Lookman 35 - Ricci 4.
Atalanta: Carnesecchi - Kossounou, Hien, Ahanor (72 Djimsiti) - Zappacosta, de Roon (20 Brescianini), Ederson, Bernasconi (71 Bellanova) - Pasalic (82 Musah) - De Ketelaere (82 Samardzic), Lookman.
AC Milan: Maignan - Tomori, Gabbia, Pavlovic - Saelemaekers (90 Athekame), Fofana, Modric, Ricci, Bartesaghi - Gimenez (62 Loftus-Cheek), Leao (46 Nkunku).
Żółte kartki: Brescianini - Gimenez, Modric, Gabbia.