Już w 4. minucie gola dla Milanu strzelił Samuele Ricci. W 35. min Chorwat Mario Pasalic podał do Nigeryjczyka Ademoli Lookmana, który potężnym strzałem wyrównał na 1:1.

Obecnie liderem Serie A z dorobkiem 21 pkt jest broniące tytułu Napoli, które wygrało na wyjeździe z Lecce 1:0. Trzy punkty mniej ma AS Roma Jana Ziółkowskiego, która rozegrała osiem spotkań i w środę zmierzy się z Parmą. Trzecie miejsce zajmuje Milan, który również ma 18 pkt.

Pozostałe mecze 9. kolejki ligi włoskiej zostaną rozegrane w środę i w czwartek.

Atalanta - AC Milan 1:1 (1:1)



Bramki: Lookman 35 - Ricci 4.

Atalanta: Carnesecchi - Kossounou, Hien, Ahanor (72 Djimsiti) - Zappacosta, de Roon (20 Brescianini), Ederson, Bernasconi (71 Bellanova) - Pasalic (82 Musah) - De Ketelaere (82 Samardzic), Lookman.

AC Milan: Maignan - Tomori, Gabbia, Pavlovic - Saelemaekers (90 Athekame), Fofana, Modric, Ricci, Bartesaghi - Gimenez (62 Loftus-Cheek), Leao (46 Nkunku).

Żółte kartki: Brescianini - Gimenez, Modric, Gabbia.

MS, PAP