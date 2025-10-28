Co z Nicolą Zalewskim? Niepokojące wieści po remisie Atalanty z Milanem

Piłka nożna

Piłkarze Atalanty Bergamo zremisowali u siebie z Milanem 1:1 w 9. kolejce włoskiej ekstraklasy. Reprezentant Polski Nicola Zalewski cały mecz spędził na ławce rezerwowych gospodarzy. W dwóch ostatnich spotkaniach pojawiał się na boiskach po kontuzji uda.

Portret Nicolo Zalewskiego, piłkarza z wyraźnie zmartwioną miną.
fot. PAP
Nicola Zalewski spędził cały mecz na ławce rezerwowych w meczu Atalanta - Milan.

Już w 4. minucie gola dla Milanu strzelił Samuele Ricci. W 35. min Chorwat Mario Pasalic podał do Nigeryjczyka Ademoli Lookmana, który potężnym strzałem wyrównał na 1:1.

 

ZOBACZ TAKŻE: Wystarczył jeden gol. Ważna wygrana Napoli

 

Obecnie liderem Serie A z dorobkiem 21 pkt jest broniące tytułu Napoli, które wygrało na wyjeździe z Lecce 1:0. Trzy punkty mniej ma AS Roma Jana Ziółkowskiego, która rozegrała osiem spotkań i w środę zmierzy się z Parmą. Trzecie miejsce zajmuje Milan, który również ma 18 pkt.

 

Pozostałe mecze 9. kolejki ligi włoskiej zostaną rozegrane w środę i w czwartek.

 

Atalanta - AC Milan 1:1 (1:1)


Bramki: Lookman 35 - Ricci 4.

 

Atalanta: Carnesecchi - Kossounou, Hien, Ahanor (72 Djimsiti) - Zappacosta, de Roon (20 Brescianini), Ederson, Bernasconi (71 Bellanova) - Pasalic (82 Musah) - De Ketelaere (82 Samardzic), Lookman.

 

AC Milan: Maignan - Tomori, Gabbia, Pavlovic - Saelemaekers (90 Athekame), Fofana, Modric, Ricci, Bartesaghi - Gimenez (62 Loftus-Cheek), Leao (46 Nkunku).

 

Żółte kartki: Brescianini - Gimenez, Modric, Gabbia.

MS, PAP
Przejdź na Polsatsport.pl
NICOLA ZALEWSKIPIŁKA NOŻNAWŁOCHY
ZOBACZ TAKŻE WIDEO: Lech Poznań - Rapid Wiedeń. Skrót meczu
Zobacz także

PolsatSport.pl w wersji na telefony z systemem Android i iOS!

Najnowsze informacje i wiadomości na bieżąco, gdziekolwiek jesteś.

Dostępne w Google Play
Pobierz z App Store

Przeczytaj koniecznie

 

 
 
 

 

 
 
 

 

 
 
 

 

 
 
 

 

 
 
 

 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 