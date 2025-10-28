Mecz Polki odwołany. Zapadła decyzja, nie dało się inaczej

Katarzyna Kawa miała we wtorek rozpocząć zmagania na turnieju WTA w Ćennaju. Miała, ale nie rozpoczęła - wszystko przez uciążliwe opady deszczu, które storpedowały plany organizatorów. Mecz Kawy z Lucią Bronzetti został ostatecznie odwołany i nie odbędzie się we wtorek. Wyznaczono już jednak nowy termin.

fot. PAP
Po przejściu kwalifikacji i porażce w pierwszej rundzie podczas turnieju WTA 250 w Guangzhou Katarzyna Kawa zgłosiła się do kolejnych zmagań głównego cyklu. Tym razem Polka bierze udział w "250" w indyjskim Ćennaju.

 

W 1/16 finału imprezy 127. w rankingu WTA Kawa wpadła na wyżej notowaną przeciwniczkę. Jest nią bowiem 91. na światowej liście Lucia Bronzetti. Włoszka w drabince została rozstawiona z numerem 5.


Panie miały wyjść na kort we wtorkowy poranek polskiego czasu. Godzina rozpoczęcia ich meczu była jednak kilkukrotnie zmieniana z powodu pogody. Ostatecznie organizatorzy podjęli decyzję o odwołaniu meczu. Opady wciąż bowiem nie ustawały. 

 

Wyznaczono już nowy termin spotkania. Panie mają rozpocząć grę w środę około 13:00. 

 

