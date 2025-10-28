Mecz Polki odwołany. Zapadła decyzja, nie dało się inaczej

Po przejściu kwalifikacji i porażce w pierwszej rundzie podczas turnieju WTA 250 w Guangzhou Katarzyna Kawa zgłosiła się do kolejnych zmagań głównego cyklu. Tym razem Polka bierze udział w "250" w indyjskim Ćennaju.

ZOBACZ TAKŻE: WTA Finals 2025: Z kim zagra Iga Świątek? Koszyki, grupy



W 1/16 finału imprezy 127. w rankingu WTA Kawa wpadła na wyżej notowaną przeciwniczkę. Jest nią bowiem 91. na światowej liście Lucia Bronzetti. Włoszka w drabince została rozstawiona z numerem 5.



Panie miały wyjść na kort we wtorkowy poranek polskiego czasu. Godzina rozpoczęcia ich meczu była jednak kilkukrotnie zmieniana z powodu pogody. Ostatecznie organizatorzy podjęli decyzję o odwołaniu meczu. Opady wciąż bowiem nie ustawały.

Wyznaczono już nowy termin spotkania. Panie mają rozpocząć grę w środę około 13:00.

Relację na żywo z meczu Kawa - Bronzetti można śledzić TUTAJ.