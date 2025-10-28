Messi zagra na mundialu? Jasna deklaracja zawodnika

W wywiadzie dla stacji NBC kapitan mistrzów świata z 2022 roku podkreślił, że co prawda nie podjął jeszcze ostatecznej decyzji, bo chce się przekonać, jak w najbliższych miesiącach będzie się sprawować jego organizm, ale...

- To zawsze coś niezwykłego wziąć udział w mistrzostwach świata, dlatego bardzo tego chcę - zaznaczył.

Messi ma szansę po raz szósty zagrać w mundialu, a w trakcie przyszłorocznego turnieju skończy 39 lat.





- Chcę tam oczywiście być, ale jednocześnie czuć się komfortowo i móc wnieść znaczący wkład w moją reprezentację – dodał.

Jak zaznaczył, kiedy tylko wznowi treningi ze swoim klubowym zespołem w przyszłym roku będzie codziennie monitorował i analizował swój stan zdrowia oraz formę sportową.

- Zamierzam po prostu sprawdzić, czy nadal będę w stanie dać z siebie 100 procent. Tylko jeśli będę mógł pomóc drużynie mój występ w MŚ ma sens. Zdobyliśmy tytuł w 2022 roku w Katarze i obronić go byłoby czymś spektakularnym – powiedział Messi, który wspomniał, że gra w koszulce "Albicelestes" od zawsze była jego wielkim marzeniem i to się nie zmienia.

Od debiutu w 2005 roku uważany za jednego z najlepszych zawodników w historii futbolu Messi w zespole narodowym rozegrał 195 spotkań i zdobył w nich 114 bramek. Ośmiokrotny zdobywca Złotej Piłki przed Interem Miami reprezentował barwy Barcelony i Paris Saint-Germain.

ST, PAP