Nie żyje mistrz olimpijski

Podczas igrzysk olimpijskich w 1968 roku Martinsen zdobył dwa medale: złoty w sztafecie i srebrny w biegu na 30 km. W 1976 roku do dorobku dołożył kolejny krążek olimpijski - srebrny w sztafecie.

Martinsen zwyciężył w sztafecie w mistrzostwach świata w 1966 roku. Na jego koncie jest jeszcze jeden srebrny i trzy brązowe medale MŚ.

Po zakończeniu kariery zawodniczej był działaczem sportowym. W latach 1986-2002 przewodniczył komitetowi Międzynarodowej Federacji Narciarskiej i Snowboardowej (FIS) ds. biegów narciarskich. Następnie został honorowym członkiem organizacji.

BS, PAP