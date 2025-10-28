Nie żyje mistrz olimpijski

Triumfator igrzysk olimpijskich z Grenoble 1968 roku w sztafecie Norwegii 4 x 10 km w narciarstwie biegowym Odd Martinsen zmarł w wieku 82 lat - poinformowała stacja telewizyjna NRK.

Znicz z dwoma płonącymi knotami na kamiennej płycie, otoczony opadłymi liśćmi.
fot. PAP
Odd Martinsen zmarł w wieku 82 lat

Podczas igrzysk olimpijskich w 1968 roku Martinsen zdobył dwa medale: złoty w sztafecie i srebrny w biegu na 30 km. W 1976 roku do dorobku dołożył kolejny krążek olimpijski - srebrny w sztafecie.

 

Martinsen zwyciężył w sztafecie w mistrzostwach świata w 1966 roku. Na jego koncie jest jeszcze jeden srebrny i trzy brązowe medale MŚ.

 

Po zakończeniu kariery zawodniczej był działaczem sportowym. W latach 1986-2002 przewodniczył komitetowi Międzynarodowej Federacji Narciarskiej i Snowboardowej (FIS) ds. biegów narciarskich. Następnie został honorowym członkiem organizacji.

