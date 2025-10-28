Niesamowita seria przerwana. Cios dla piłkarza Barcelony

Pedri jest od kilku sezonów kluczowym piłkarzem Barcelony. Hansi Flick od samego początku swojego pobytu w Katalonii stawia w środku pola na pomocnika urodzonego na Wyspach Kanaryjskich. M. in. dzięki 22-latkowi Barca w poprzednim sezonie sięgnęła po mistrzostwo Hiszpanii, a także dotarła do półfinału Ligi Mistrzów.

W ostatnim spotkaniu z Realem w Madrycie Pedri obejrzał dwie żółte, a w konsekwencji czerwoną kartkę. To oznacza, że w kolejnym ligowym meczu z Elche CF, pomocnik będzie musiał odbyć przymusową pauzę.

Tym samym zostanie przerwana niesamowita seria 22-letniego rozgrywającego. Mecz z Realem był bowiem dla niego 49. rozegranym spotkaniem z rzędu. W każdym ze starć, w którym Pedri mógł pojawić się na boisku, wychodził on w pierwszej jedenastce, bądz był wprowadzany na murawę z ławki. Na 49 meczów złożyło się 41 spotkań Barcelony i 8 pojedynków w barwach reprezentacji Hiszpanii.

Po raz ostatni Pedri opuścił mecz w styczniu 2025 roku, kiedy nie zagrał w zwycięskim boju Barcelony z Valencią ze względu na chorobę.

Pomocnik będzie mógł wrócić na boisko 5 listopada, kiedy Barca na wyjeździe z Club Brugge w rozgrywkach Ligi Mistrzów.

psl, Polsat Sport