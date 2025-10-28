Nowa rola siatkarskiej gwiazdy. Oddał się swojej wielkiej pasji

Nikołow wielokrotnie mówił w wywiadach, że najlepszą formą relaksu po meczach są dla niego gry komputerowe. Bułgar postanowił połączyć przyjemne z pożytecznym i zadebiutował w roli streamera.

Jak podaje Sportal.bg, w ciągu zaledwie kilku godzin od założenia kanału tegoroczny wicemistrz świata zgromadził ponad 1500 obserwujących, a transmisję rozpoczął jedną ze swoich ulubionych gier, World of Warcraft.

Dla Nikołowa streaming z popularnego WoW-a nie był jednorazową aktywnością. Niespełna 22-letni przyjmujący Cucine Lube Civitanova zapowiedział już w swoich mediach społecznościowych, że kibice mogą się w najbliższym czasie spodziewać transmisji z gier Fortnite oraz League of Legends.

- Dziękuję wszystkim, którzy byli na moim pierwszym streamie. Było super i mam nadzieję, że Wam również się podobało. Wkrótce pojawią się kolejne streamy - powiedział Bułgar, żegnając się z obserwującymi.

Zamiłowanie do gier komputerowych jest u Nikołowów rodzinne. Ojciec Aleksandara, Władimir Nikołow, zdradził w wydanej niedawno autobiografii, że w przeszłości był nieoficjalnym mistrzem Bułgarii w grze StarCraft.