Nowa rola siatkarskiej gwiazdy. Oddał się swojej wielkiej pasji

Aleksandar Nikołow, gwiazda Cucine Lube Civitanova i reprezentacji Bułgarii, zadebiutował w nowej roli. Siatkarz oddał się swojej wielkiej pasji i uruchomił kanał na jednej z platform streamingowych.

Młody siatkarz w stroju sportowym, z doigtem skierowanym w stronę widza, z okrągłą wstawką pokazującą grę "Warcraft" w lewym górnym rogu.
Aleksandar Nikołow zadebiutował w roli streamera

Nikołow wielokrotnie mówił w wywiadach, że najlepszą formą relaksu po meczach są dla niego gry komputerowe. Bułgar postanowił połączyć przyjemne z pożytecznym i zadebiutował w roli streamera.

 

Jak podaje Sportal.bg, w ciągu zaledwie kilku godzin od założenia kanału tegoroczny wicemistrz świata zgromadził ponad 1500 obserwujących, a transmisję rozpoczął jedną ze swoich ulubionych gier, World of Warcraft.

 

Dla Nikołowa streaming z popularnego WoW-a nie był jednorazową aktywnością. Niespełna 22-letni przyjmujący Cucine Lube Civitanova zapowiedział już w swoich mediach społecznościowych, że kibice mogą się w najbliższym czasie spodziewać transmisji z gier Fortnite oraz League of Legends.

 

- Dziękuję wszystkim, którzy byli na moim pierwszym streamie. Było super i mam nadzieję, że Wam również się podobało. Wkrótce pojawią się kolejne streamy - powiedział Bułgar, żegnając się z obserwującymi.

 

Zamiłowanie do gier komputerowych jest u Nikołowów rodzinne. Ojciec Aleksandara, Władimir Nikołow, zdradził w wydanej niedawno autobiografii, że w przeszłości był nieoficjalnym mistrzem Bułgarii w grze StarCraft.

