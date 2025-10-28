Nowa siła w ataku siatkarskiej reprezentacji Polski? "Jak maszyna"

Niemalże cała kariera juniorska jak i seniorska Nasevicha związana jest z Gdańskiem. Urodzony w Grodnie zawodnik wraz z Damianem Schulzem stanowią w tym sezonie o sile ataku w Energa Treflu Gdańsk. I na razie idzie im to całkiem dobrze.

Zespół z Trójmiasta wygrał inauguracyjne spotkanie PlusLigi z Barkomem Każany Lwów 3:2, ale parę dni później w takim samym stosunku uległ na Podpromiu Asseco Resovii Rzeszów. W obu tych starciach prym wiódł właśnie Nasevich.

W meczu ze Lwowem atakujący Trefla zdobył 21 punktów, grając ze skutecznością 61%. W drugiej kolejce było jeszcze lepiej - aż 31 punktów (55% skuteczności), w tym pięć asów serwisowych i dwa bloki. W kolejnej kolejce będzie miał okazję dołożyć kolejną zdobycz punktową, bowiem gdańszczanie na wyjeździe zagrają z bardzo groźnym u siebie Ślepskiem Malow Suwałki.

Dobrą postawę kolegi z drużyny zauważył także nowy rozgrywający Trefla, Joseph Worsley.

- Ten facet jest dosłownie jak maszyna. Ma ogromną siłę i z Asseco Resovią grał na naprawdę wysokim poziomie. Mam nadzieję, że uda nam się jako zespół kontynuować tak twardą grę w kolejnych meczach, a co do Aleksa, to on robi takie niesamowite rzeczy na co dzień na treningach - powiedział w rozmowie z portalem plusliga.pl.

22-latek ma już za sobą pierwsze podrygi w reprezentacji Polski. Zadebiutował w niej 30 maja 2025 roku w meczu z reprezentacją Bułgarii podczas Silesia Cup. W najważniejszych momentach sezonu jednak nie grał, a prym w biało-czerwonych barwach wiedli Bartosz Kurek oraz Kewin Sasak.

Warto dodać, że na pierwszym meczu gdańszczan z Barkomem, tak świetnym w wykonaniu młodego atakującego, obecny był selekcjoner reprezentacji Polski, Nikola Grbić.

Sezon PlusLigi 2025/2026 potrwa do maja.

KP, Polsat Sport