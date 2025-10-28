Pięciokrotny mistrz wielkoszlemowy zakończył karierę! Należy do niego ikoniczny rekord

Zmagania rangi ATP Masters 1000 były ostatnimi dla Nicolas Mahut. Francuz zakończył karierę, a swoje ostatnie spotkanie rozegrał w deblu. W pierwszej rundzie imprezy 43-latek, wraz z Bułgarem Grigorem Dimitrowem, musiał uznać wyższość Hugo Nysa i Edouarda Rogera Vasselina. Monakijsko-francuski duet triumfował po zaciętym spotkaniu wynikiem 6:4, 5:7, 10:4.

W trakcie swojej przygody z zawodowym tenisem Mahut rywalizował zarówno w singlu, jak i w deblu. W grze pojedynczej najwyżej w rankingu plasował się na 37. miejscu. Zwyciężył cztery turnieje głównego cyklu - wszystkie na nawierzchni trawiastej: trzy w 's-Hertogenbosch i jeden w Newport. Najdalej w Wielkim Szlemie dotarł do czwartej fazy - na Wimbledonie w 2016 roku.

Zdecydowanie bogatsza była kariera Mahut w grze podwójnej. Przez 39 tygodni był liderem światowej listy. Zdobył 37 tytułów, w tym pięć wielkoszlemowych: dwukrotnie najlepszy był w Roland Garros i po razie w Australian Open, Wimbledonie i US Open. W 2017 z reprezentacją sięgnął także po Puchar Davisa.

Do Mahut należy również ikoniczny rekord. Razem z Amerykaninem Johnem Isnerem Francuz rozegrał najdłuższy mecz w historii tenisa. Miało to miejsce w 2010 roku na Wimbledonie. Obaj panowie spędzili na korcie 11 godzin i pięć minut, a starcie było dwukrotnie przerywane i wznawiane następnego dnia.