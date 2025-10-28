Pierwszy taki występ w XXI wieku. Rekordowy mecz

Markkanen, gwiazda tegorocznych mistrzostw Europy, trafił sześć rzutów za trzy punkty i wszystkie 17 rzutów wolnych, przypieczętowując zwycięstwo dwoma ostatnimi na 1,9 sekundy przed końcem. Zdobył również 14 zbiórek w 45 minut gry. Został 97. zawodnikiem w historii NBA, który zdobył co najmniej 50 punktów w jednym meczu NBA.





- Nigdy nie myślałem o 50 punktach, ale kiedy masz ich 47, wchodzisz na dogrywkę, a przeciwnik zaczyna faulować, myślisz, że masz szansę. Jeśli nie jesteś zmęczony psychicznie, myślę, że możesz zrobić wszystko, jeśli chcesz – powiedział Markkanen, który poprawił rekord życiowy o dwa punkty.

Keyonte George pomógł Jazz wygrać drugi z trzech pierwszych meczów, zdobywając 26 punktów i 10 asyst, podczas gdy Walker Kessler dodał 25 punktów i 11 zbiórek. Devin Booker zaliczył 34 punkty i 10 asyst dla Suns, a Mark Williams - 25 punktów i 11 zbiórek.

Nie próżnował też Tyrese Maxey, zdobywca 43 punktów dla Philadelphia, która pokonała Orlando Magic 136:124. Była to trzecia kolejna wygrana "Szóstek" na otwarcie sezonu.

Dzień po zdobyciu rekordowych 51 punktów, Austin Reaves z Los Angeles Lakers zaliczył 41 "oczek", ale nie zdołał zapobiec u siebie porażce 108:122 z Portland Trail Blazers. Klubowi z Kalifornii wciąż brakuje kontuzjowanych gwiazd - Luki Doncicia i LeBrona Jamesa.

Mistrzowie NBA Oklahoma a także drużyna z San Antonio odnieśli czwarte zwycięstwa w czwartych występach. Thunder wygrali w Dallas z Mavericks 101:94, a Spurs, dzięki 24 punktom i 15 zbiórkom Victora Wembanyamy, pokonali we własnej hali Toronto Raptors 121:103. Wciąż nie może grać Jeremy Sochan, który leczy kontuzję nadgarstka. Powrót na boisko koszykarza "Ostróg" przewidziany jest na 2 listopada.

ST, PAP