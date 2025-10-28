Zacięty mecz na zakończenie kolejki. Decydował tie-break

Obie drużyny przystępowały do rywalizacji żądne zwycięstwa. I jedna, i druga przegrały bowiem w pierwszej kolejce. Siatkarze Barkomu ulegli 2:3 Energa Treflowi Gdańsk, z kolei gracze z Częstochowy zostali rozbici 0:3 przez Bogdankę LUK Lublin.

Inauguracyjny set był bardzo zacięty. Długo żadna z drużyn nie była w stanie zbudować przewagi większej niż dwa punkty. Udało się to Barkomowi dopiero przy stanie 17:14. To nie wystarczyło jednak do zwycięstwa, ponieważ częstochowianie odrobili straty (22:22). Następnie przegonili zespół ze Lwowa i triumfowali 26:24. Ostatni punkt zdobył Milad Ebadipour, który był skuteczny w grze blokiem.



W drugiej partii wynik znów był na styku. Drużyny szły łeb w łeb, a wskazanie faworyta było piekielnie trudne. Dopiero w końcówce Barkom zdołał nieco odskoczyć od rywali (23:18), aby ostatecznie wygrać 25:23. Ogromna w tym zasługa Lorenzo Pope'a, który zapewnił ukraińskiej drużynie siedem punktów. W meczu zrobiło się więc po równo - było 1:1.

Trzecia odsłona rozpoczęła się w znamiennym dla tego spotkania stylu - od wymian punkt za punkt. Aż do stanu 9:9 żadna z drużyn nie potrafiła przejąć inicjatywy. Później jednak Barkom zanotował serię trzech "oczek" z rzędu, co pozwoliło mu zbudować przewagę. W kolejnej części seta zespół starał się jej bronić. Choć udane zawody rozgrywał Patrik Indra (7 punktów w samej tylko trzeciej odsłonie), ostatecznie gospodarze wygrali 25:20.

Częstochowianie znaleźli się pod ścianą - przegrywali 1:2 i musieli wygrać kolejnego seta, aby zachować szanse na zwycięstwo w meczu. Tymczasem początek tej odsłony lepiej ułożył się dla Ukraińców (6:4). Później goście zanotowali jednak imponującą serię czterech zdobytych z rzędu punktów, wychodząc na prowadzenie (8:6). W końcówce znów zrobiło się równo (20:20), ale ostatecznie przyjezdni wygrali 25:21, doprowadzając tym samym do tie-breaka.

Na początku piątego seta Barkom wybił przeciwników z uderzenia, zdobywając trzy z rzędu punkty. Hemarpol znów musiał więc gonić. Przy stanie 9:7 wydawało się, że goście są blisko złapania kontaktu z gospodarzami, ale wtedy ci ponownie im odskoczyli (11:7). Częstochowianie próbowali jeszcze walczyć, natomiast musieli uznać wyższość lwowian, którzy wygrali 15:, a całe spotkanie - 3:2.

W zespole ukraińskim najskuteczniejszym zawodnikiem był Lorenzo Pope (wybrany MVP), który zdobył 25 punktów. Po stronie gości takim samym wynikiem mógł pochwalić się Patrik Indra.



Barkom Każany Lwów - Steam Hemarpol Politechnika Częstochowa 3:2 (24:26, 25:23, 25:20, 21:25, 15:11)