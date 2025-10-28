W inauguracyjnej kolejce lepiej poradzili sobie siatkarze ze Lwowa, którzy w tym roku mecze domowe rozgrywać będą w Elblągu. W Trójmieście Barkom pokonał Energę Trefla 3:2.

Zdecydowanie gorzej poradzili sobie siatkarze spod Jasnej Góry. Na własnym terenie rozbiła ich czwarta drużyna zeszłego sezonu - JSW Jastrzębski Węgiel.

Starcie Barkomu z popularnym "Norwidem" to okazja do pojedynku dwóch wybitnych rozgrywających - Lukasa Kampy oraz Luciano De Cecco.

Relacja live i wynik na żywo meczu Barkom Każany Lwów - Steam Hemarpol Politechnika Częstochowa na Polsatsport.pl. Początek o godzinie 17:30.

KP, Polsat Sport