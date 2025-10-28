PlusLiga: Barkom Każany Lwów - Steam Hemarpol Politechnika Częstochowa. Relacja live i wynik na żywo

Barkom Każany Lwów kontra Steam Hemarpol Politechnika Częstochowa to spotkanie drugiej kolejki PlusLigi. Relacja live i wynik na żywo meczu Barkom Każany Lwów - Steam Hemarpol Politechnika Częstochowa na Polsatsport.pl.

W inauguracyjnej kolejce lepiej poradzili sobie siatkarze ze Lwowa, którzy w tym roku mecze domowe rozgrywać będą w Elblągu. W Trójmieście Barkom pokonał Energę Trefla 3:2. 

 

ZOBACZ TAKŻE: Siatkarski turniej przełożony! Zostanie rozegrany podczas... Świąt Bożego Narodzenia

 

Zdecydowanie gorzej poradzili sobie siatkarze spod Jasnej Góry. Na własnym terenie rozbiła ich czwarta drużyna zeszłego sezonu - JSW Jastrzębski Węgiel.

 

Starcie Barkomu z popularnym "Norwidem" to okazja do pojedynku dwóch wybitnych rozgrywających - Lukasa Kampy oraz Luciano De Cecco.

 

Relacja live i wynik na żywo meczu Barkom Każany Lwów - Steam Hemarpol Politechnika Częstochowa na Polsatsport.pl. Początek o godzinie 17:30.

