PlusLiga: Cuprum Stilon Gorzów - PGE GiEK Skra Bełchatów. Transmisja TV i stream online

PlusLiga: Cuprum Stilon Gorzów - PGE GiEK Skra Bełchatów.

Cuprum Stilon Gorzów - PGE GiEK Skra Bełchatów to zaległe i zarazem ostatnie spotkanie pierwszej kolejki PlusLigi. Transmisja spotkania Cuprum Stilon Gorzów - PGE GiEK Skra Bełchatów w środę w Polsacie Sport 1, Polsacie Sport Extra 2 i online na Polsat Box Go.

Gdzie obejrzeć mecz Cuprum Stilon Gorzów - PGE GiEK SKRA Bełchatów?

Mimo że spotkanie Cuprum Stilon Gorzów - PGE GiEK Skra Bełchatów to rywalizacja w ramach premierowej kolejki PlusLigi, to obie drużyny mają już na swoim koncie po jednym meczu. Starcie w Gorzowie Wielkopolskim jest bowiem ostatnim i zaległym w pierwszej serii gier.

 

Wcześniej natomiast obie ekipy zanotowały porażki. Cuprum - po wyrównanej, trwającej pięć setów rywalizacji - musiał na wyjeździe uznać wyższość beniaminka PlusLigi - InPost ChKS-u Chełm.

 

Starcie Skry również było niezwykle zacięte i rozstrzygnęło się dopiero po tie-breaku. Bełchatowianie we własnej hali okazali się gorsi od Indykpolu AZS-u Olsztyn.

 

Zarówno Cuprum, jak i Skra mają tym samym na swoim koncie po jednym punkcie w tabeli PlusLigi. Podopieczni Huberta Henno zajmują dziewiąte miejsce, zaś zespół prowadzony przez Krzysztofa Stelmacha plasuje się na 10. lokacie.

 

Transmisja spotkania Cuprum Stilon Gorzów - PGE GiEK Skra Bełchatów w środę w Polsacie Sport 1, Polsacie Sport Extra 2 i online na Polsat Box Go. Początek o godzinie 20:30.

