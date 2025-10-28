Gdzie obejrzeć mecz ZAKSA Kędzierzyn-Koźle - Aluron CMC Warta Zawiercie?

Siatkarze prowadzeni przez Michała Winiarskiego z pewnością będą chcieli się odkuć po tak nieudanym rozpoczęciu rozgrywek. Przypomnijmy, że w poprzednim spotkaniu "Jurajscy Rycerze" we własnej hali zostali rozbici przez PGE Projekt Warszawa 0:3.

ZOBACZ TAKŻE: Co za słowa o polskim siatkarzu! "Tak się zmienia na naszych oczach"

O zwycięstwo nie będzie jednak łatwo. Kędzierzynianie we własnej hali są bardzo groźni i już niejednokrotnie to udowodnili. Poza tym oni również nie mają za sobą udanej inauguracji. W Lublinie po bardzo dobrym starciu przegrali z Bogdanką LUK-iem 2:3.

Nie da się również ukryć, że spotkaniu wyjątkowego charakteru dodaje też fakt, że w obu zespołach występują medaliści zakończonych niedawno mistrzostw świata. W ZAKSIE na ataku gra mistrz globu Kamil Rychlicki, a w Zawierciu - libero Jakub Popiwczak.

Kto odniesie pierwsze w tym sezonie zwycięstwo?

Transmisja spotkania ZAKSA Kędzierzyn-Koźle - Aluron CMC Warta Zawiercie w środę w Polsacie Sport 1, Polsacie Sport Extra 2 i na Polsat Box Go. Początek o godzinie 17:30.

KP, Polsat Sport