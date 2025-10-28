Polsat Futbol Cast - 29.10. Transmisja TV i stream online

Tomasz Hajto, Roman Kołtoń i Bożydar Iwanow znów spotkają się podczas środowego podcastu, aby omówić najciekawsze wydarzenia ostatnich dni. Nie brakowało w nich wielu emocji i zaskakujących rozstrzygnięć w PKO BP Ekstraklasie.

W hicie kolejki Legia Warszawa zremisowała bezbramkowo z Lechem Poznań. Raków Częstochowa pokonał 2:1 Lechię Gdańsk - takim samym wynikiem zakończyło się starcie Pogoni Szczecin z Cracovią. Z kolei Wisła Płock zremisowała 1:1 z Radomiakiem w Radomiu.

Wiele emocji było również w meczu na szczycie - Górnik Zabrze mierzył się z Jagiellonią Białystok. Ostatecznie to spotkanie zakończyło się zwycięstwem zabrzan (2:1) i awansem na pierwszą lokatę w tabeli. Nie zabrakło kontrowersji z udziałem sędziego Bartosza Frankowskiego. Ten temat - rzecz jasna - nie umknie naszym ekspertom.

Wspomniany tercet "pochyli się" również nad tematem rotacji składów "pucharowiczów". Legia, Lech, Raków i Jagiellonia muszą radzić sobie na trzech frontach - w Lidze Konferencji UEFA, ekstraklasie oraz pucharze Polski.

MS, Polsat Sport