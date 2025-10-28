Puchar Polski: Chojniczanka Chojnice - Świt Szczecin. Relacja live i wynik na żywo
Chojniczanka Chojnice - Świt Szczecin to spotkanie w ramach drugiej rundy Pucharu Polski. Relacja live i wynik na żywo meczu Chojniczanka Chojnice - Świt Szczecin na Polsatsport.pl. Początek we wtorek o 18:00.
W rywalizacji w 2. rundzie biorą udział 32 zespoły - 14 z PKO BP Ekstraklasy, 8 z Betclic 1 Ligi, 4 z drugiej, 4 z trzeciej, jedna z czwartej oraz jedna z piątej ligi.
Zwycięzcy 16 par awansują do 1/8 finału. Triumfator Pucharu Polski otrzyma pięć milionów złotych, co istotne, wygranie trofeum oznacza również awans do eliminacji Ligi Europy.
Finał zostanie rozegrany 2 maja 2026 na PGE Narodowym w Warszawie
