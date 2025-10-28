W tegorocznej odsłonie turnieju na starcie zobaczymy 56 drużyn.

Do rywalizacji w późniejszej fazie, czyli od 1/16 finału, dołączą "pucharowicze" - Legia Warszawa (obrońca tytułu), Lech Poznań (mistrz kraju), Raków Częstochowa i Jagiellonia Białystok. Wszystkie spotkania rozgrywane będą systemem pucharowym, bez rewanżów - przegrywający odpada, zwycięzca awansuje dalej. W przypadku remisu po 90 minutach zarządzana jest dogrywka (2×15 minut), a jeśli wciąż nie ma rozstrzygnięcia - o wyniku decyduje seria rzutów karnych.

ZOBACZ TAKŻE: Gorzkie słowa o Legii. Zwycięstwo z Szachtarem nie pomogło. "Piłkarska katastrofa"

Jak co roku, zwieńczeniem rozgrywek będzie wielki finał na PGE Narodowym w Warszawie, zaplanowany na 2 maja 2026 roku, w Dzień Flagi Rzeczypospolitej Polskiej.

Zwycięzca Pucharu Polski otrzyma 5 milionów złotych, a finalista - milion złotych. Najważniejszą nagrodą pozostaje jednak awans do eliminacji Ligi Europy, w których triumfator PP w sezonie 2026/27 rozpocznie zmagania od trzeciej rundy.

Początki tych rozgrywek sięgają 1926 roku. W pierwszym finale Wisła Kraków pokonała Spartaka Lwów 2:1. Choć rywalizację przerywano kilkukrotnie, od 1961 roku odbywa się nieprzerwanie. Najbardziej utytułowanym klubem pozostaje Legia Warszawa, która sięgała po trofeum aż 21 razy. Dalej w klasyfikacji znajdują się Górnik Zabrze (6 triumfów), Lech Poznań i Wisła Kraków (po 5).

Relacja live i wynik na żywo meczu LKS Goczałkowice Zdrój II - Polonia Bytom na Polsatsport.pl. Początek we wtorek o 11:45.

Polsat Sport