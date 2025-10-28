Katowiczanie po ciekawym spotkaniu pokonali na wyjeździe ŁKS Łódź 2:1, zespół z Kielc wygrał w Pruszkowie ze Zniczem 3:0, a Piast w Opolu z Odrą 2:0.

W Goczałkowicach-Zdroju miejscowy LKS II, z grającym trenerem 40-letnim Łukaszem Piszczkiem w składzie, przegrał z Polonią Bytom 0:7.

W innych meczach Olimpia Grudziądz przegrała ze Śląskiem Wrocław 0:1, w Bydgoszczy Zawisza pokonał WKS Wikielec 3:0, a Chojniczanka wygrała ze Świtem Szczecin 3:1. Dwa gole w Chojnicach strzelił Łotysz Valerijs Sabala, najlepszy strzelec rozgrywek z dorobkiem czterech bramek.

Tę fazę rozgrywek zakończy w czwartkowy wieczór starcie w Warszawie finalistów poprzedniej edycji Pucharu Polski - broniącej trofeum Legii z Pogonią Szczecin.

Kolejna runda - 1/8 finału - jest zaplanowana na 2-4 grudnia. Finał - już tradycyjnie - 2 maja 2026 roku na PGE Narodowym w Warszawie.

Wyniki wtorkowych meczów (E - ekstraklasa, I - 1. liga, II - 2. liga itd.):

LKS II Goczałkowice-Zdrój (V) - Polonia Bytom (I) 0:7 (0:4)

Olimpia Grudziądz (II) - Śląsk Wrocław (I) 0:1 (0:0)

ŁKS Łódź (I) - GKS Katowice (E) 1:2 (0:1)

Zawisza Bydgoszcz (III) - GKS Wikielec (III) 3:0 (0:0)

Chojniczanka Chojnice (II) - Świt Szczecin (II) 3:1 (1:1)

Znicz Pruszków (I) - Korona Kielce (E) 0:3 (0:1)

Odra Opole (I) - Piast Gliwice (E) 0:2 (0:1)