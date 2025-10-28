Robert Lewandowski podziękował Grzegorzowi Krychowiakowi! Piękny gest Polaka

W mediach społecznościowych Krychowiak najpierw zamieścił nagranie, na którym łowi ryby - symboliczny obraz nowego etapu w życiu. Następnie opublikował pełny wpis, a w jego opisie stwierdził, że "nadszedł czas na nowe wyzwania" i że "piłka nożna ukształtowała go nie tylko jako zawodnika, ale przede wszystkim jako człowieka". Słowa te oficjalnie potwierdziły informacje o zakończeniu przez niego kariery.

W minioną sobotę Krychowiak po raz ostatni pojawił się na boisku - w barwach Mazura Radzymin zagrał w meczu ligi okręgowej. Tym samym zakończył karierę tam, gdzie wszystko się zaczęło - na mazowieckich boiskach. "W piłkę warto grać" - tymi słowami zakończył pożegnalny wpis.

Pomocnik miał nie tylko bogatą karierę klubową (reprezentował barwy m.in. Sevilli czy PSG), ale także reprezentacyjną. W kadrze rozegrał równe 100 spotkań, w których zdobył pięć bramek.

Za wspólne chwile spędzone na boisku podziękował koledze również Robert Lewandowski. Snajper reprezentacji Polski i Barcelony zamieścił na instastory ich wspólne zdjęcie, które podpisał "Dzięki za wszystko".

Krychowiak zadebiutował w reprezentacji Polski w 2008 roku za kadencji Leo Beenhakkera, ale prawdziwym filarem kadry stał się dopiero pod wodzą Adama Nawałki. Był jednym z bohaterów Euro 2016, gdzie Biało-Czerwoni dotarli do ćwierćfinału, a jego decydujący rzut karny w 1/8 finału przeciwko Szwajcarii zapisał się w pamięci kibiców na lata.

KP, Polsat Sport