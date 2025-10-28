Sensacja w Paryżu! Alcaraz za burtą

Julian CieślakTenis

Carlos Alcaraz odpadł w drugiej rundzie prestiżowego turnieju ATP w Paryżu. Rozstawiony z "1" Hiszpan musiał uznać wyższość Brytyjczyka Camerona Norriego, który triumfował w trzech setach.

Carlos Alcaraz podczas meczu tenisowego, w żółtej koszulce, wykonujący zamach rakietą z piłką.
fot. PAP/EPA
Carlos Alcaraz

Carlos Alcaraz był najwyżej rozstawionym zawodnikiem w turnieju rangi ATP Masters 1000 w Paryżu. Hiszpan w pierwszej rundzie miał wolny los, natomiast w drugiej mierzył się z Brytyjczykiem.

 

Pierwsza partia poszła po myśli Alcaraza. Decydujący był piątym gem, w którym Hiszpan przełamał Norriego i nie oddał swojej przewagi już do końca.

 

W drugim secie również zaważył jeden break. Do głosu doszedł jednak niżej notowany Brytyjczyk, który odskoczył na 3:1 i nie wypuścił korzystnego wyniku, doprowadzając do wyrównania.

 

Trzecia odsłona zmagań była wyrównana, ale do momentu. Pierwsze sześć gemów padło łupem serwujących, lecz później doszło do przełamania. Jego autorem był Norrie, który nie dał sobie wyrwać prowadzenia i zwyciężył 6:4, sensacyjnie odprawiając Alcaraza.

 

Brytyjczyk nie zna jeszcze swojego przeciwnika w trzeciej rundzie imprezy w Paryżu. Tym będzie triumfator pojedynku między kuzynami: Valentinem Vacherotem i Arthurem Rinderknechem.

 

Carlos Alcaraz - Cameron Norrie 6:4, 3:6, 4:6

 

