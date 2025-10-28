Siatkarska kadra wciąż bez trenera. Związek przełożył wybór nowego szkoleniowca

Jak podaje Sportal.bg, władze krajowej federacji chcą jeszcze raz spotkać się z głównymi kandydatami na to stanowisko, by porozmawiać z nimi na temat ich krótko- i długofalowej wizji pracy z kadrą. Ostateczna decyzja ma zapaść w przyszłym tygodniu.

BVF będzie wybierał spośród trzech kandydatów, z których dwóch pracowało już z reprezentacją Bułgarii kobiet. Pierwszym z nich jest Włoch Marcello Abbondanza, który prowadził Bułgarki w latach 2011-2014, zdobywając z nimi srebro i brąz Ligi Europejskiej.

Drugim jest Bułgar Iwan Petkow, pracujący z Bułgarkami w latach 2018-2021, sięgając z nimi po złote medale Ligi Europejskiej w 2018 i 2021 roku, a także 8. i 9. miejsce w mistrzostwach Europy oraz 12. miejsce w mistrzostwach świata.

Ostatnim z trójki głównych kandydatów na stanowisko trenera żeńskiej reprezentacji Bułgarii jest Radosław Arsow, były szkoleniowiec między innymi Lokomotiwu Kaliningrad oraz francuskich drużyn Volley Club de Marcq-en-Baroeul i Vandoeuvre Nancy Volley-Ball, pracujący obecnie z drużyną Lewskiego Sofia. Arsow nie był jeszcze samodzielnym selekcjonerem kadry, ale ma doświadczenie z pracy z reprezentantkami kraju, gdyż w latach 2013-2015 był asystentem pierwszego trenera.

Władze Bułgarskiej Federacji Siatkarskiej (BVF) podjęły decyzję o zmianie trenera po kompromitacji kadry w niedawnych mistrzostwach świata. Podopieczne Antoniny Zetowej pożegnały się z turniejem już po trzech meczach fazy grupowej, w których przegrały 1:3 z Kanadyjkami, 0:3 z Turczynkami i - co było największym zaskoczeniem - 1:3 z niżej od nich notowanymi Hiszpankami. Ostatecznie drużyna Bułgarii została sklasyfikowana w mistrzostwach na odległym 27. miejscu na 32 zespoły.