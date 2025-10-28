Siatkarz walczy o życie po tragicznym wypadku. Są nowe informacje
Od 10 dni świat siatkówki żyje losem Sabera Kazemiego. Przypomnijmy - 18 października irański zawodnik został porażony prądem w basenie, a po przewiezieniu go do szpitala lekarze ocenili stan 27-latka jako krytyczny. Podjęli więc decyzję o wprowadzeniu go w śpiączkę farmakologiczną. Teraz pojawiły się nowe doniesienia w sprawie Kazemiego.
- Siatkarz Saber Kazemi został porażony prądem na basenie po treningu
- Zawodnik trafił do szpitala i wprowadzono go w stan śpiączki farmakologicznej
- Siatkarz został przetransportowany do Teheranu
- Prezes federacji wyraził nadzieję na szybką poprawę stanu zdrowia zawodnika
Do dramatycznego zdarzenia doszło po jednym z treningów katarskiego Al Rayyan. Jak przekazała Irańska Federacja Piłki Siatkowej, Kazemi udał się na basen, aby zregenerować siły po zajęciach z drużyną. W trakcie wchodzenia do wody został porażony prądem.
Według źródeł z Iranu zawodnik został natychmiast przetransportowany do szpitala, gdzie lekarze podjęli decyzję o wprowadzeniu go w stan śpiączki farmakologicznej. Przewodniczący Irańskiej Federacji Siatkówki w oficjalnym oświadczeniu zaprzeczył wcześniejszym doniesieniom o udarze mózgu, które pojawiały się w niektórych mediach. Potwierdził natomiast, że przyczyną dramatycznego zdarzenia było porażenie prądem podczas korzystania z basenu klubowego.
We wtorek 28 października pojawiły się nowe doniesienia w sprawie. Zgodnie z nimi, dzień wcześniej Kazemi został przetransportowany do Teheranu.
- Saber Kazemi został przewieziony z wykorzystaniem najlepszych dostępnych środków medycznych i mam nadzieję, że dzięki modlitwom ludzi, jeśli Bóg zechce, wkrótce usłyszymy dobre wiadomości o stanie zdrowia tego reprezentanta kraju - powiedział prezes irańskiej federacji Milad Taghavi.
Według nieoficjalnych informacji, stan Kazemiego nadal jest poważny.