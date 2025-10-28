Siatkarz walczy o życie po tragicznym wypadku. Są nowe informacje

Jakub ŻelepieńSiatkówka

Od 10 dni świat siatkówki żyje losem Sabera Kazemiego. Przypomnijmy - 18 października irański zawodnik został porażony prądem w basenie, a po przewiezieniu go do szpitala lekarze ocenili stan 27-latka jako krytyczny. Podjęli więc decyzję o wprowadzeniu go w śpiączkę farmakologiczną. Teraz pojawiły się nowe doniesienia w sprawie Kazemiego.

Siatkarz w granatowej koszulce z numerem 14 i nazwiskiem KAZEMI na plecach wykonuje akcję przy siatce.
fot. PAP
Siatkarz walczy o życie po tragicznym wypadku. Są nowe informacje
  • Siatkarz Saber Kazemi został porażony prądem na basenie po treningu
  • Zawodnik trafił do szpitala i wprowadzono go w stan śpiączki farmakologicznej
  • Siatkarz został przetransportowany do Teheranu
  • Prezes federacji wyraził nadzieję na szybką poprawę stanu zdrowia zawodnika

Do dramatycznego zdarzenia doszło po jednym z treningów katarskiego Al Rayyan. Jak przekazała Irańska Federacja Piłki Siatkowej, Kazemi udał się na basen, aby zregenerować siły po zajęciach z drużyną. W trakcie wchodzenia do wody został porażony prądem.

 

ZOBACZ TAKŻE: Rewolucja w składzie i zimny prysznic w PlusLidze. Teraz się odgrażają, będzie mecz na przełamanie

 

Według źródeł z Iranu zawodnik został natychmiast przetransportowany do szpitala, gdzie lekarze podjęli decyzję o wprowadzeniu go w stan śpiączki farmakologicznej. Przewodniczący Irańskiej Federacji Siatkówki w oficjalnym oświadczeniu zaprzeczył wcześniejszym doniesieniom o udarze mózgu, które pojawiały się w niektórych mediach. Potwierdził natomiast, że przyczyną dramatycznego zdarzenia było porażenie prądem podczas korzystania z basenu klubowego.

 

We wtorek 28 października pojawiły się nowe doniesienia w sprawie. Zgodnie z nimi, dzień wcześniej Kazemi został przetransportowany do Teheranu. 

 

- Saber Kazemi został przewieziony z wykorzystaniem najlepszych dostępnych środków medycznych i mam nadzieję, że dzięki modlitwom ludzi, jeśli Bóg zechce, wkrótce usłyszymy dobre wiadomości o stanie zdrowia tego reprezentanta kraju - powiedział prezes irańskiej federacji Milad Taghavi. 

 

Według nieoficjalnych informacji, stan Kazemiego nadal jest poważny. 

Przejdź na Polsatsport.pl
INNESIATKÓWKA
ZOBACZ TAKŻE WIDEO: Artur Szalpuk: W Rzeszowie mam wszystko, co potrzebne
Zobacz także

PolsatSport.pl w wersji na telefony z systemem Android i iOS!

Najnowsze informacje i wiadomości na bieżąco, gdziekolwiek jesteś.

Dostępne w Google Play
Pobierz z App Store

Przeczytaj koniecznie

 

 
 
 

 

 
 
 

 

 
 
 

 

 
 
 

 

 
 
 

 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 