Siatkarz walczy o życie po tragicznym wypadku. Są nowe informacje

Do dramatycznego zdarzenia doszło po jednym z treningów katarskiego Al Rayyan. Jak przekazała Irańska Federacja Piłki Siatkowej, Kazemi udał się na basen, aby zregenerować siły po zajęciach z drużyną. W trakcie wchodzenia do wody został porażony prądem.

Według źródeł z Iranu zawodnik został natychmiast przetransportowany do szpitala, gdzie lekarze podjęli decyzję o wprowadzeniu go w stan śpiączki farmakologicznej. Przewodniczący Irańskiej Federacji Siatkówki w oficjalnym oświadczeniu zaprzeczył wcześniejszym doniesieniom o udarze mózgu, które pojawiały się w niektórych mediach. Potwierdził natomiast, że przyczyną dramatycznego zdarzenia było porażenie prądem podczas korzystania z basenu klubowego.

We wtorek 28 października pojawiły się nowe doniesienia w sprawie. Zgodnie z nimi, dzień wcześniej Kazemi został przetransportowany do Teheranu.

- Saber Kazemi został przewieziony z wykorzystaniem najlepszych dostępnych środków medycznych i mam nadzieję, że dzięki modlitwom ludzi, jeśli Bóg zechce, wkrótce usłyszymy dobre wiadomości o stanie zdrowia tego reprezentanta kraju - powiedział prezes irańskiej federacji Milad Taghavi.

Według nieoficjalnych informacji, stan Kazemiego nadal jest poważny.