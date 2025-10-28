Trenerka Nina Patalon dokonała tylko jednej zmiany w porównaniu ze starciem z "Oranje". Kingę Szemik w bramce zastąpiła Kinga Seweryn. Średnia wieku pierwszego składu polskiej drużyny wyniosła tylko 23,5 roku.

ZOBACZ TAKŻE: Reprezentacja Polski trzecią drużyną świata! "Wiedziałyśmy, że medal jest w naszym zasięgu"

Natomiast selekcjonerka reprezentacji Walii Rhian Wilkinson w pierwszym składzie wymieniła aż osiem piłkarek w stosunku do poprzedniego meczu z Australią (1:2).

Lepiej to spotkanie rozpoczęły gospodynie, które wyszły na prowadzenie już w 5. minucie. Kinga Seweryn obroniła pierwszy strzał, ale była bezradna wobec dobitki Elise Anny Hughes.

Polki wyrównały w 22. minucie. Ewelina Kamczyk podała do Nadii Krezyman, która celnie uderzyła w prawy dolny róg bramki. Siedem minut później Paulina Tomasiak podała do Mileny Kokosz, która lewą nogą strzeliła pięknego gola na 2:1 dla "Biało-Czerwonych".

W drugiej połowie w ciągu trzech minut padły aż trzy bramki. Krezyman po samotnym rajdzie strzeliła gola na 3:1, następnie Carrie Jones po dalekim wybiciu bramkarki zaskoczyła polskie obrończynie i bramkarkę, strzelając kontaktowego gola, ale ponowne dwubramkowe prowadzenie dała Polsce Paulina Tomasiak, która podwyższyła na 4:2.

W 84. minucie Klaudia Jedlińska przedarła się lewym skrzydłem w pole karne i efektownym strzałem przelobowała bramkarkę, ustalając wynik na 5:2.

Mecz towarzyski kobiet

Walia - Polska 2:5 (1:2)

Bramki: Elise Anna Hughes 5, Carrie Jones 56 - Nadia Krezyman 22, 55, Milena Kokosz 30, Paulina Tomasiak 57, Klaudia Jedlińska 84

Walia: Olivia Clark - Charlie Estcourt, Hayley Ladd, Anna Filbey (65' Gemma Evans) - Ffion Morgan, Mia Ross, Teagan Scarlett (46' Sophie Ingle), Alice Griffiths (46' Ceri Holland) - Carrie Jones, Elise Hughes (64' Mary Mcateer), Tianna Teisar (46' Scarlett Hill)

Polska: Kinga Seweryn - Wiktoria Zieniewicz (62' Aleksandra Zaremba), Oliwia Woś, Emilia Szymczak, Martyna Wiankowska (79' Klaudia Jedlińska) - Ewelina Kamczyk, Adriana Achcińska (79' Oliwia Domin), Milena Kokosz - Nadia Krezyman (62' Weronika Zawistowska), Paulina Tomasiak (90' Jagoda Cyraniak), Natalia Padilla-Bidas (62' Gabriela Grzybowska)

Żółte kartki: Hayley Ladd (Walia) - Ewelina Kamczyk (Polska)

Sędziowała: Kirsty Dowle (Anglia).

RI, PAP