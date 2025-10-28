Świątek w grupie Sereny Williams! Polka poznała rywalki w WTA Finals

WTA Finals to turniej dla ośmiu najlepszych zawodniczek sezonu. W 2025 w tym gronie znalazła się oczywiście Iga Świątek, która w przeszłości zwyciężyła już tę imprezę. Miało to miejsce w 2023, w Cancun.

W tym roku zmagania gości Arabia Saudyjska, a konkretnie - Rijad. Tenisistki rywalizować będą tam w dniach 1-8 listopada.

We wtorek odbyło się losowanie WTA Finals. Świątek trafiła do grupy Sereny Williams. Polka zmierzy się z Amerykankami Madison Keys i Amandą Anisimovą oraz Kazaszką Jeleną Rybakiną.

W grupie Steffi Graf znalazły się natomiast liderka rankingu Białorusinka Aryna Sabalenka, Amerykanki Coco Gauff i Jessica Pegula oraz Włoszka z polskimi korzeniami Jasmine Paolini.

WTA Finals 2025 - wyniki losowania:

Grupa Steffi Graf:

Aryna Sabalenka (Białoruś)

Coco Gauff (Stany Zjednoczone)

Jessica Pegula (Stany Zjednoczone)

Jasmine Paolini (Włochy)

Grupa Sereny Williams:

Iga Świątek (Polska)

Amanda Anisimova (Stany Zjednoczone)

Jelena Rybakina (Kazachstan)

Madison Keys (Stany Zjednoczone)