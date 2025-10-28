Świątek w grupie Sereny Williams! Polka poznała rywalki w WTA Finals
Iga Świątek poznała rywalki w turnieju WTA Finals w Rijadzie. Polka trafiła do grupy Sereny Williams i zmierzy się z Amerykanką Amandą Anisimovą, Kazaszką Jeleną Rybakiną i Amerykanką Madison Keys. Zmagania w Arabii Saudyjskiej odbędą się w dniach 1-8 listopada.
WTA Finals to turniej dla ośmiu najlepszych zawodniczek sezonu. W 2025 w tym gronie znalazła się oczywiście Iga Świątek, która w przeszłości zwyciężyła już tę imprezę. Miało to miejsce w 2023, w Cancun.
W tym roku zmagania gości Arabia Saudyjska, a konkretnie - Rijad. Tenisistki rywalizować będą tam w dniach 1-8 listopada.
We wtorek odbyło się losowanie WTA Finals. Świątek trafiła do grupy Sereny Williams. Polka zmierzy się z Amerykankami Madison Keys i Amandą Anisimovą oraz Kazaszką Jeleną Rybakiną.
W grupie Steffi Graf znalazły się natomiast liderka rankingu Białorusinka Aryna Sabalenka, Amerykanki Coco Gauff i Jessica Pegula oraz Włoszka z polskimi korzeniami Jasmine Paolini.
WTA Finals 2025 - wyniki losowania:
Grupa Steffi Graf:
Aryna Sabalenka (Białoruś)
Coco Gauff (Stany Zjednoczone)
Jessica Pegula (Stany Zjednoczone)
Jasmine Paolini (Włochy)
Grupa Sereny Williams:
Iga Świątek (Polska)
Amanda Anisimova (Stany Zjednoczone)
Jelena Rybakina (Kazachstan)
Madison Keys (Stany Zjednoczone)