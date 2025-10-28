Szalpuk zdradza kulisy odejścia z Projektu! "Nie poczułem się najlepiej"

30-letni siatkarz ma już za sobą oficjalny debiut w nowych barwach i nawet zdążył już zgarnąć statuetkę MVP dla najlepszego zawodnika meczu w Suwałkach. Rzeszowianie wygrali ze Ślepskiem Malow 3:1, natomiast kilka dni później zwyciężyli u siebie Trefla Gdańsk 3:2. Można zatem powiedzieć o udanej inauguracji sezonu w PlusLidze.

- Jestem pozytywnie zaskoczony. W klubie wszystko jest tip-top, bardzo dobrze przygotowane. Organizacja jest na wysokim poziomie. Nie musisz niczym się zajmować, tylko trenować i grać. Miasto też mnie pozytywnie zaskoczyło. Są ładne tereny spacerowe, mam blisko do hali. Na razie nie jestem w stanie powiedzieć nic negatywnego na temat tego miejsca. Zapytajcie mnie, jak przegramy pierwszy mecz (śmiech) - rzekł Szalpuk, który był gościem "Polsat SiatCast".

Szalpuk to jedna z gwiazd, która zawitała do Rzeszowa przed tym sezonem, podobnie jak rozgrywający Marcin Janusz, atakujący Karol Butryn, libero Erik Shoji czy trener Massimo Botti. Cel jest prosty. Resovia ma powalczyć o mistrzostwo kraju, stąd presja i oczekiwania są spore.

- Zgodzę się, że ta koszulka trochę "waży". Inaczej niż w Warszawie. W Rzeszowie nie ma tych regularnych sukcesów. Trzy lata temu zdobył brązowy medal. Nie wiem, dlaczego tak jest, ale da się to odczuć - przyznał Szalpuk.

Reprezentant Polski trzy ostatnie sezony spędził w Warszawie i wydawało się, że nadal będzie kontynuował karierę w stolicy. Tak się jednak nie stało. Działacze klubu postanowili nie przedłużać z nim umowy.

- Nie poczułem się najlepiej, bo wydawało mi się, że w Warszawie robię bardzo fajną robotę, jestem z Warszawy, byłem zżyty z tym klubem i bardzo chciałem, żebyśmy razem zdobyli złoto. Mają prawo do swojej decyzji, uznali jak uznali. Gdy miałem oferty z innych klubów PlusLigi, to Warszawa nie chciała mi zaproponować kontraktu, więc nie chciałem czekać, co może się wydarzyć - zdradził Szalpuk.

Szalpuk to jeden z czołowych polskich przyjmujących ostatniej dekady. Z reprezentacją wywalczył m.in. mistrzostwo świata w 2018 roku oraz brąz na mundialu w 2025 roku. Dwukrotnie wygrał Ligę Narodów. Sięgnął również po brąz mistrzostw Europy.

Cała rozmowa z Arturem Szalpukiem w załączonym materiale wideo.

