Szczęsny doceniony przez dziennikarzy! Polak w doborowym gronie

Szczęsny nie rozpoczął tego sezonu w pierwszej jedenastce Barcelony, ale w związku z kontuzją Joana Garcii wskoczył w ostatnim czasie do wyjściowego składu. Hansi Flick postawił na Polaka także w El Clasico, które odbyło się w niedzielę 26 października.

Polak od początku meczu miał mnóstwo pracy, a w pierwszej połowie nie zdołał zapobiec utracie dwóch goli. W drugiej połowie Szczęsny już ani razu nie przepuścił piłki do siatki, a w 52. minucie obronił karnego wykonywanego przez Kyliana Mbappe. W całym spotkaniu były reprezentant Polski zanotował aż 9 skutecznych interwencji.

Dobra gra Szczęsnego nie dała Barcelonie nawet punktu, a Duma Katalonii przegrała na Santiago Bernabeu 1:2.

Sam Szczęsny został jednak wyróżniony przez dziennikarzy "Marki". Hiszpański dziennik sportowy wybrał go najlepszym bramkarzem 10. kolejki. W jedenastce tej serii gier obok warszawianina znaleźli się m. in. Jude Bellingham czy Giuliano Simeone.

Bramkarz Blaugrany trafił też do jedenastki kolejki wg SofaScore. Portal statystyczny docenił udane zagrania Szczęsnego, który zasłużył na bliską ideału notę 9,6. Żaden z graczy, którzy znaleźli się w "11" obok Polaka nie zasłużył na taką ocenę.

