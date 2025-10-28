Tomasz Fornal show! Polak nie do zatrzymania w Turcji

Tomasz Fornal ma za sobą fantastyczny występ. Polski przyjmujący z 19 "oczkami" był najlepszym punktującym starcia 2. kolejki Efeler Ligi z Gebze Belediyespor, a jego Ziraat Bankasi Ankara wygrał 3:1.

Tomasz Fornal pierwszy raz w karierze występuje w zagranicznym klubie. Polak przeniósł się z JSW Jastrzębskiego Węgla do Ziraatu Bankasi Ankara. Z nową ekipą przyjmujący zdobył już premierowe trofeum - sięgnął po Superpuchar Turcji, pokonując Fenerbahce Fabiana Drzyzgi.

 

Efeler Ligi Ziraat rozpoczął od zwycięstwa - również z Fenerbahce. W drugiej kolejce natomiast zespół ze stolicy mierzył się na wyjeździe z Gebze Belediyespor. Starcie lepiej rozpoczęli gospodarze, którzy po zaciętej rywalizacji wygrali pierwszego seta 28:26.

 

Później inicjatywę przejęli faworyci. Kolejne trzy partie były pokazem mocu Ziraatu. Podopieczni Mustafy Kavaza zwyciężyli odpowiednio do 15, 17 i 19, odnosząc drugą ligową wiktorię w tym sezonie.

 

Liderem Ziraatu był Fornal. Polak został najlepiej punktującym zawodnikiem całego spotkania. Dorobek przyjmującego wyniósł 19 "oczek".

 

Gebze Belediyespor - Ziraat Bankasi Ankara 1:3 (28:26, 15:25, 17:25, 19:25)

