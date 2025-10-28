Włosi przepowiedzieli to Piotrowi Zielińskiemu. Wykorzysta szansę?

Mychitarjan doznał urazu w hicie ósmej kolejki Serie A. W 32. minucie miejsce 36-latka zajął właśnie Zieliński. U Ormianina zdiagnozowano naciągnięcie mięśnia uda, co zdaniem włoskich mediów, wykluczy go z gry na około miesiąc.

"Corriere dello Sport" pisze, że o miejsce w pierwszym składzie powalczą Zieliński i Petar Sucić. Według dziennikarzy, notowania Polaka stoją wyżej ze względu na jego doświadczenie w lidze włoskiej.

Włosi zapewniają więc, że Polak ma duże szanse na rozpoczęcie meczu z Fiorentiną od pierwszej minuty. Zieliński zagrał dotychczas w pięciu spotkaniach ligowych (110 minut), w których zanotował asystę. W Lidze Mistrzów UEFA przebywał na boisku przez 167 minut.