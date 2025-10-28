Włosi przepowiedzieli to Piotrowi Zielińskiemu. Wykorzysta szansę?

Mateusz StefanikPiłka nożna

Włoska gazeta "Corriere dello Sport" typuje Piotra Zielińskiego jako następcę Henricha Mychitarjana w podstawowej "jedenastce" Interu. Ormianin doznał kontuzji w meczu z Napoli, która wyeliminuje go na kilka tygodni.

Portret mężczyzny w zielonej kamizelce sportowej.
Włoska gazeta "Corriere dello Sport" typuje Piotra Zielińskiego jako następcę Henricha Mychitarjana.

Mychitarjan doznał urazu w hicie ósmej kolejki Serie A. W 32. minucie miejsce 36-latka zajął właśnie Zieliński. U Ormianina zdiagnozowano naciągnięcie mięśnia uda, co zdaniem włoskich mediów, wykluczy go z gry na około miesiąc.

 

ZOBACZ TAKŻE: Wystarczył jeden gol. Ważna wygrana Napoli

 

"Corriere dello Sport" pisze, że o miejsce w pierwszym składzie powalczą Zieliński i Petar Sucić. Według dziennikarzy, notowania Polaka stoją wyżej ze względu na jego doświadczenie w lidze włoskiej.

 

Włosi zapewniają więc, że Polak ma duże szanse na rozpoczęcie meczu z Fiorentiną od pierwszej minuty. Zieliński zagrał dotychczas w pięciu spotkaniach ligowych (110 minut), w których zanotował asystę. W Lidze Mistrzów UEFA przebywał na boisku przez 167 minut.

Przejdź na Polsatsport.pl
HENRICH MYCHITARJANHENRIKH MKHITARYANINTER MEDIOLANPIŁKA NOŻNAPIOTR ZIELIŃSKIWŁOCHY
ZOBACZ TAKŻE WIDEO: Feyenoord - PSV Eindhoven. Skrót meczu

PolsatSport.pl w wersji na telefony z systemem Android i iOS!

Najnowsze informacje i wiadomości na bieżąco, gdziekolwiek jesteś.

Dostępne w Google Play
Pobierz z App Store

Przeczytaj koniecznie

 

 
 
 

 

 
 
 

 

 
 
 

 

 
 
 

 

 
 
 

 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 