Włosi przepowiedzieli to Piotrowi Zielińskiemu. Wykorzysta szansę?
Włoska gazeta "Corriere dello Sport" typuje Piotra Zielińskiego jako następcę Henricha Mychitarjana w podstawowej "jedenastce" Interu. Ormianin doznał kontuzji w meczu z Napoli, która wyeliminuje go na kilka tygodni.
Mychitarjan doznał urazu w hicie ósmej kolejki Serie A. W 32. minucie miejsce 36-latka zajął właśnie Zieliński. U Ormianina zdiagnozowano naciągnięcie mięśnia uda, co zdaniem włoskich mediów, wykluczy go z gry na około miesiąc.
"Corriere dello Sport" pisze, że o miejsce w pierwszym składzie powalczą Zieliński i Petar Sucić. Według dziennikarzy, notowania Polaka stoją wyżej ze względu na jego doświadczenie w lidze włoskiej.
Włosi zapewniają więc, że Polak ma duże szanse na rozpoczęcie meczu z Fiorentiną od pierwszej minuty. Zieliński zagrał dotychczas w pięciu spotkaniach ligowych (110 minut), w których zanotował asystę. W Lidze Mistrzów UEFA przebywał na boisku przez 167 minut.