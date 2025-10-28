WTA Finals 2025 odbędzie się w stolicy Arabii Saudyjskiej - Rijadzie - w dniach 1-8 listopada. W turnieju kończącym sezon wystąpi osiem najlepszych singlistek w rankingu WTA Race. W tym gronie jest najlepsza polska tenisistka - nr 2 na świecie - Iga Świątek.

Każda zawodniczek zagra w Rijadzie po trzy spotkania w fazie grupowej. Po dwie najlepsze tenisistki z każdej z grup awansują do półfinałów. Zwyciężczynie spotkań 1/2 finału zmierzą się 8 listopada w meczu finałowym.

Z kim Świątek zagra w WTA Finals 2025 w fazie grupowej? Tego dowiemy się podczas losowania, które rozpocznie się we wtorek 28 października o godzinie 16:30 polskiego czasu.

Jaki jest podział na koszyki podczas losowania? Raszynianka, ze względu na 2. miejsce w WTA Race, trafiła do koszyka numer 1, razem z Aryną Sabalenką. To oznacza, że Polka i Białorusinka nie trafią do jednej grupy i najwcześniej będą mogły zmierzyć się w półfinale.

W koszyku numer 2 znalazło się miejsce dla zwyciężczyni WTA Finals 2024 - Coco Gauff oraz jej rodaczki Amandy Anisimowej. W trzecim koszyku znajdują się Jessica Pegula i Jelena Rybakina, a w czwartym Madison Keys oraz Jasmine Paolini.

Jak będzie wyglądał podział na grupy WTA Finals 2025? Tego dowiemy się we wtorek 28 października po godzinie 16:30.

Świątek, jako zawodniczka rozstawiona z "2", rozpocznie turniej od starcia z tenisistką z ostatniego koszyka, a więc z Keys lub Paolini.

