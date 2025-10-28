Wystarczył jeden gol. Ważna wygrana Napoli

Gospodarze mogli objąć prowadzenie w 55. minucie, ale Francesco Camarda nie wykorzystał rzutu karnego. W 69. min Brazylijczyk David Neres wykonał rzut wolny. Anguissa wyskoczył najwyżej w polu karnym i strzelił gola głową. Kameruńczyk w tym sezonie zdobył cztery bramki i zanotował dwie asysty.

Broniące tytułu Napoli w tym sezonie zanotowało siedem zwycięstw i dwie porażki w dziewięciu ligowych meczach. „Azzurri” mają 21 pkt i prowadzą w Serie A. Drugie miejsce zajmuje AS Roma, w której występuje reprezentant Polski Jan Ziółkowski. Rzymianie w ośmiu meczach zdobyli 18 pkt, a w środę podejmą Parmę.

Lecce - Napoli 0:1 (0:0)

Bramka: Anguissa 69.

Lecce: Falcone - Veiga, Gaspar, Tiago Gabriel - Gallo - Coulibaly (77 Maleh), Ramadani, Berisha (77 Pierret) - Pierotti (46 Morente), Camarda (70 Stulic), Banda (65 Ndri).

Napoli: Milinkovic-Savic - Di Lorenzo, Buongiorno, Jesus, Olivera (61 Spinazzola) - Anguissa, Gilmour, Elmas (85 Gutierrez) - Politano (61 McTominay), Lucca (61 Hojlund), Lang (48 Neres).

Żółte kartki: Ramadani, Ndri - Olivera.